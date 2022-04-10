Çevrim içi ödeme platformu PayPal'ın kurucu ortağı Peter Thiel, Bitcoin'in 100 kat artabileceğini; ancak bunun 'Bitcoin düşmanları' tarafından engellendiğini açıkladı.

Kripto para birimlerinin tüm dünyada belli şüphelere rağmen hızla yaygınlaşması, bu konu hakkında her gün yeni haberlerle karşılaşmamıza neden oluyor. Geleceğin teknolojisi olduğu düşünülen bu para birimlerinin önümüzdeki değerlerinin nasıl seviyelere ulaşacağı hakkındaki tahminlerden bu haberlerden yalnızca bazıları.

Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak’ın, Bitcoin’in (BTC) fiyatının 100.000 dolara ulaşacağı tahminini sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra 82 milyar dolarlık yatırım şirketi VanEck de lider kripto para birimi hakkında uçuk bir tahmin yaparak değerinin 4,8 milyar dolara kadar ulaşabileceğini açıklamıştı. Şimdi ise dünyanın en büyük çevrim içi finansal hizmet şirketlerinden olan PayPal’ın kurucu ortağından bir Bitcoin açıklaması geldi.

“Bitcoin düşmanları, 100 kat artışı engelliyor”

ABD merkezli online ödeme şirketi PayPal’ın kurucu ortaklarından olan 54 yaşındaki Peter Thiel, Bitcoin’in yüzlerce kat artabileceğini ifade etti. 5,2 milyar dolarlık servete sahip olan ünlü girişimci, perşembe günü ABD’nin Miami şehrinde düzenlenen 2022 Bitcoin konferansında yaptığı açıklamalarda bu dev artışın bazı ‘Bitcoin düşmanları’ tarafından engellendiğini öne sürdü.

Bitcoin’in düşmanlarının değer artışını önlediğini ifade eden Thiel, bu kişilerin gizli kalmaya çalıştığını aktardı. Thiel, Bitcoin’in şu an ki seviyelerinden (42.600 dolar) on, hatta yüz kat artması için bu kişileri ifşa etmek istediklerini belirtti. Thiel, ayrıca merkez bankalarının iflasa yol aldığını; itibari para rejiminin artık sonuna yaklaştığımızı da sözlerine ekledi.

128 milyar dolar servete sahip Warren Buffet listede

Ünlü milyarderin ‘Bitcoin düşmanları’ listesindeki ilk isim dünyanın en zengin on insanı arasında bulunan 128 milyar dolar servete sahip iş insanı ve yatırımcı Warren Buffet. Thiel, Buffet’ın Bitcoin hakkında ‘fare zehri’ nitelendirmesi ve ‘Hiç Bitcoin’im yok, hiç de olmayacak’ ifadelerini kullanarak 91 yaşındaki milyarderin bu listede bulunduğunu aktardı. Thiel ek olarak Buffet’ın konu hakkında önyargılı olduğunu ve efsane yatırımcının ondan tavsiye alanlara Bitcoin hakkında olumsuz fikirler verdiğini kaydetti.

Thiel’in listesindeki bir diğer isim ise ABD’li bankacılık devi JP Morgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon. Açıklamalarında Dimon’un, “Kripto para birimlerini para birimi olarak görmüyorum; çünkü para birimlerinin arkasında kurallar, yetkililer, mekez bankaları ve vergi olur” ifadelerini örnek gösterdi. Buna ek olarak yatırımların üzerinde etkileri bulunabilecek çevresel, sosyal ve yönetimsel uygulamalar anlamına gelen ESG’ye (Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) dikkat çeken Thiel, ESG standartlarının nefret aşıladığını ve asıl düşman olduğunu açıklamalarına ekledi.

Son olarak ESG gibi sebeplerden dolayı ülkelerin finans sistemlerini gerontokrasiye (yaşça büyüklerin hiyerarşik anlamda en üst düzeyde bulunması) benzeten milyarder, bu konuda bir devrim yapmaları gerektiğini ve dünyanın bu konuda hakkındaki düşüncelerinin değiştirilmesi gerektiğini aktardı.