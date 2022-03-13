Apple'ın kurucu ortağı 71 yaşındaki ünlü iş insanı Steve Wozniak, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ile ilgili görüşlerini paylaştı. Kriptoya olan ilginin çok fazla olduğunu aktaran Wozniak, Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşacağını düşündüğünü ifade etti.

Son zamanlarda düşüşler yaşansa da kripto paraların hâlen ‘gelecek’ olarak görüldüğünü söylememiz yanlış olmaz. Bu dijital para birimleri ile ilgili bazı ülke ve insanlar şüphelere sahip olsa da birçok uzman ve ünlü iş insanı lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) liderliğinde bu teknolojilerin geleceğimizi şekillendireceğine inanıyor.

Bu insanlardan birisinin de dünyanın en değerli şirketlerinden Apple’ın kurucu ortaklarından biri olan ünlü bilgisayar mühendisi ve iş insanı Steve Wozniak olduğunu söyleyebiliriz. Bizim de paylaştığımız üzere Wozniak, geçtiğimiz yıl Bitcoin’in matematiksel bir mucize olduğunu söylemiş ve kripto paralara yönelik olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu göstermişti. 71 yaşındaki iş insanı şimdi de Bitcoin ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

“Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşacağını düşünüyorum”

Ünlü şovmen ve televizyon kişiliği Steve-O’nun podcast yayınına katılan Wozniak, Bitcoin ile ilgili görüşletrini dile getirdi. İlk olarak başlangıç zamanlarında Bitcoin aldığını belriten Wozniak, o zamanlar aklına bu para birimi ile ile ilgili birçok sorunun geldiğini; bunu tecrübe etmek ve öğrenmek için de böyle bir hamle yaptığını aktardı. Ancak fiyatın birden yükseldiğini kaydeden ünlü iş insanı, bunun ardından korktuğunu ve elindeki BTC’lerin biri dışında hepsini sattığı ifade etti.

71 yaşındaki bilgisayar mühendisi ayrıca Bitcoin ile ilgili bir fiyat tahmininde de bulundu. Wozniak bununla ilgili açıklamasında, “Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşacağını düşünüyorum. Bunun için matematiksel kaynak gösteremem; sadece kriptoya olan ilginin çok fazla olması bana böyle bir şey yaşanacağı hissini veriyor” ifadelerinde bulunarak şu sıralarda 39 bin dolardan işlem gören Bitcoin’in yakında büyük bir artış yaşayacağını hissettiğini kaydetti.

Wozniak son olarak Bitcoin’de biraz parasının bulunduğunu; ancak kendisinin bir yatırımcı olmadığını sözlerine ekledi. Ünlü iş insanı, hayatında hiç yatırım yapmadığını (hisseler de dahil) da ifade ederek bunun onu mutlu ettiğini aktardı: “Yatırımcıların her gün aşağı yukarı hareket eden yatırımlarıyla uğraşması gibi şeylerin içinde olmamanın beni huzura ulaştırdığını düşünüyorum.”