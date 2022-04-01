82 milyar dolarlık varlığı bulunan yatırım şirketi VanEck, Bitcoin hakkında oldukça ilginç tahminlerde bulundu. Dev şirket, lider kripto para biriminin küresel rezerv olma durumunda 1,3 ila 4,8 milyon dolar arasında işlem görebileceğini ifade etti.

Her gün hakkında yeni haberler ile karşılaştığımız kripto para birimleri hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından birçok insan, yetkililerin şüphelerine rağmen bu para birimlerini yatırım aracı ve ‘geleceğin teknolojisi’ olarak görüyor. Ayrıca, önde gelen şirketlerden de bu para birimlerine milyonlarca dolarlık yatırım yapılıyor.

Bu nedenle de 13 yıl önce hayatımıza giren ve o günden bu yana astronomik bir değerleme yaşayan lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC), gelecekte nasıl bir fiyata ulaşacağı büyük bir merak konusu. Geçtiğimiz günlerde Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak’tan bu konu hakkında bir tahmin geldiğini sizlerle paylaşmıştık. 71 yaşındaki iş insanı, Bitcoin’in yakın zamanda 100.000 dolara ulaşabileceğini düşündüğünü ifade etmişti. Şimdi ise dev bir şirketten lider kripto para biriminin geleceği ile ilgili ‘uçuk’ olarak nitelendirilebilecek bir tahmin geldi.

“Bitcoin, 4,8 milyon dolardan işlem görebilir”

82 milyar dolarlık varlığı bulunan yatırım şirketi VanEck, yaptığı açıklamalarda Bitcoin’in geleceği ile ilgili oldukça ilginç tahminlerde bulundu. Şirket yetkilileri Natalia Gurushina ve Eric Fine tarafından yapılan açıklamalarda, yapılan analizlere göre Bitcoin’in küresel rezerv olma durumunda 1,3 ila 4,8 milyon dolar arasında fiyatlara ulaşabileceğini ifade etti. Daha önce de bir başka yatırım firması olan ARK Investment’tan Bitcoin’in 2030’a kadar 1 milyon dolara ulaşabileceğini belirten açıklamalar gelmişti.

Koinbülteni’ne göre, buna ek olarak VanEck'in açıklamalarda ABD’nin sıkça para basmasından da bahsedildi. Şirket, bu durumun insanların sınırlı arza sahip varlıklara yönelteceğini düşündüğünü aktardı. Rusya-Ukrayna geriliminin küresel para ağına önemli etkilerinin olduğunu da belirten şirket, gelecekte itibari paralarda değer kaybı oluşması durumunda 1 ons altının 31.000 dolardan işlem görebileceğini kaydetti.

Son günlerde yükselerek 48 bin dolar civarlarına kadar ulaşan lider kripto para birimi Bitcoin, bu yazının yazıldığı şu sıralarda 46 bin 340 dolardan işlem görüyor.