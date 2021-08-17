Yeni Rekor: Pi Sayısı'nın 62,8 Trilyon Basamağı Hesaplandı

İsviçre Graubuenden Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde bilim insanları, Pi Sayısı'nın 62,8 trilyon basamağını hesaplamayı başardılar. Guinness Rekorlar Kitabı, söz konusu hesaplamayı doğrularsa Pi Sayısı'nın son 10 hanesi, 7817924264 şeklinde yazılacak.

İsviçre'de hizmet vermekte olan Graubuenden Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, matematik dünyasının en çok konuşulan meselelerinden bir tanesi olan "Pi Sayısı" ile ilgili yeni bir rekor kırdı. Özel bir süper bilgisayar aracılığıyla Pi Sayısı'nın 62,8 trilyon basamağını hesapladıklarını aktaran bilim insanları, yaptıkları hesapların neredeyse kesin doğrulukta olduğunu söylüyorlar.

Üniversite yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Pi Sayısı'nın 62,8 trilyon basamağını hesaplayabilmek için 108 gün 9 saat çalıştıkları ifade edildi. Bilim insanları şimdi, Guinness Rekorlar Kitabı'nın bu hesaplamayı doğrulamasını ve bu doğrulamayla birlikte Pi Sayısı'nın bugüne kadar keşfedilmiş olan son 10 basamağını değiştirmeyi bekliyorlar. Eğer beklenen olursa Pi Sayısı, "...7817924264" şeklinde sona erecek.

İsviçreli bilim insanları, nasıl bir süper bilgisayar kullandı?

Graubuenden Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yapılan açıklamalarda, Pi Sayısı'nın 62,8 trilyon sayısını hesaplamak için kullanılan süper bilgisayara ilişkin de bilgi verildi. Buna göre söz konusu bilgisayar, bir çift 32 çekirdekli AMD Epyc 7542 işlemci, 1 TB RAM ve her biri 16 TB olan 38 adet 7200 RPM'lik HDD kullanıyordu. Uzmanlar, depolama alanlarında kullandıkları boyutun büyüklüğünün 510 TB olduğunu açıkladılar.

Not: Bilim insanları, daha yeni bir teknoloji ve HDD'ye kıyasla çok daha hızlı olmasına rağmen SSD tercih etmediler. Bunun nedeni, SSD'lerin ısındıkça yavaşlayacak olmasıydı. Ayrıca bu tür bir disk kullanımı, uzun süreli çalışmada hata verebilirdi ve bilim insanları, proje kapsamında bir hatayla karşılaşmamak için HDD kullanmayı tercih ettiler.

İsviçreli bilim insanları, Guinness Rekorlar Kitabı'nın doğrulama yapmasından sonra Pi Sayısı'nın keşfedilen tüm rakamlarını açıklayacaklarını söylediler. Daha önce yapılan çalışmalarda 50 trilyon basamağın keşfedildiğini hatırlatan uzmanlar, Pi Sayısı'nı hesaplamak için kullandıkları teknikle RNA analizi, akışkanlar dinamiği simülasyonları ve metin analizleri gibi farklı alanlardaki işlemlerin de yapılabileceğini ifade ediyorlar.