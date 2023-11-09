Günlük hayatımızın olmazsa olmazları hâline gelen pilot kalemler, ne işle meşgul olduğumuz fark etmeksizin her birimizin elinin altında olan araçlardan. Peki bu kalemlerin hayatımıza ne zaman ve nasıl girdiğini hiç düşünmüş müydünüz?

Evde, okulda, iş yerinde ya da biri telefonun ucunda bir adres verirken not almak için gözlerimizin ilk etapta aradığı şeylerden biridir pilot kalemler. Tabiri caizse akarı kokarı da yoktur ve oldukça kullanışlıdır.

Şimdi, kalem türünün bir ismi zannetsek de aslında markanın adı olan pilot kalemlerin nasıl ortaya çıktığına daha yakından bakalım.

Aslında pilot kalem dediğimizde aklımızda bir "kalem türü" beliriyor ancak aslında tek bir Pilot var, o da aşağıda gördüğünüz marka.

Pilot kalemlerin yaratıcısı Ryosuke Namiki, 1918 yılında kurduğu bir şirketle bu icadın temellerini atar. Namiki’nin şirketi ilk etapta her ne kadar başka bir isme sahipse de 1989 yılında Pilot Corparation adıyla yoluna devam etti ve şimdilerde Japonya’nın 1., ABD’nin ise 3. kalem üreticisi konumunda faaliyetlerini sürdürüyor.

1900’lü yılların başına dek yazı yazmak için mürekkep ve fırça kullanan Japonlar, 20. yüzyılla birlikte özellikle tarihi anlaşmalarda zorluk yaratan harflerini biraz daha basitleştirmeye çalışır ve silinmeyecek bir kaleme ihtiyaç duyar.

Hâl böyle olunca yazı yazma ihtiyacı çok daha fazla artış gösterir ve Japon kalem sektörünün doğuşu bu noktada başlar.

Aslında esas mesleği makine mühendisliği olan Ryosuke Namiki, içinde bulunduğu dönemde altın çağını yaşayan dolma kalemlerden bir hayli etkilenir.

Arkadaşı Masao Wada ile ortalık kurarak Namiki Manifacturing Company adı altında kesintisiz mürekkep ile oldukça uzun bir süre yazı yazılabilmesine olanak sağlayan dolma kalemlerin üretimine başlar.

Bunun yanında denizciliğe tutkun olan bu iki ortak, ilk ürettikleri dolma kaleme denizcilik dilinde rehber ve lider anlamına gelen pilot ismini verir ve pilot kalem efsanesi ortaya çıkar.

İlk otomatik uçlu kalemin atası sayılan mekanik pilot kalemler, 1927 yılında üretilmeye başlanır.

1950’li yıllara gelindiğinde ise mürekkep üretiminde uzmanlaşan Pilot Pen Co. akışkan olmayan mürekkeplerin, dolma kalemlerden kolaylıkla akmadığını fark ederek ucuna bir bilye yerleştirmeyi dener.

Böylece mürekkebin akması ve kâğıda eşit olarak yayılması sağlanmış olur ve 1961’e gelindiğinde ilk pilot tükenmez kalemler, piyasaya sürülür.

Roller uçlu ve sıvı mürekkepli kalemlerin tanıtımı 1976 yılında, devamında jel mürekkepli roller uçlu pilot kalemlerin lansmanı ise 1993’te yapılır. Şimdilerde neredeyse hepimizin elinin altında olan Pilot V5 kalemler de 1984’te üretilmeye başlanır.

Pilot kalemleri bu denli kullanışlı ve vazgeçilmez kılan, aslında mürekkebidir.

Japonya’da 3 farklı fabrikası bulunan Pilot Pen Co.; birinde ileri ve hassas teknolojiye sahip uçlar üretirken, Pilot Ink Co. fabrikasında ise mürekkep üretimi gerçekleştirilir. Yine FriXion Pilot kalemlerinde kullanılan ısıya duyarlı ve klasik mürekkep, bu fabrikada üretilir.

FriXion ismiyle anılan bu kalemler, pilot kalemler arasında en son patentli teknolojiye sahip olanıdır. FriXion pilot kalemlerde kullanılan ısıya duyarlı mürekkep, 60 derecenin üzerinde kâğıt üzerinde görünmez olurken, -10 derecede tekrar kâğıt üzerinde görülebilir. Yine mürekkebi sayesinde defalarca silip tekrar yazı yazmak da mümkündür.

Söz konusu kalem üretimi olduğunda Hiratsuka fabrikası; tükenmez, otomatik kurşun ve dolma kalemlerin yan sanayi üretimlerinin tamamını gerçekleştiriyor.

Hiratsuka fabrikası

Ayrıca bu fabrika; kalemin sonuna kadar kullanılmasına olanak sağlayan mürekkep regülatörü, ultra dayanıklı keçe uç, bilyenin düşmesi durumunda şeklini koruyan ve sızıntı yapmasını engelleyen tungsten karpit bilye üretimine devam ediyor.

Yine kalemin sızıntı yapmasına engel olan ATT sistemli ve asla hava geçirmeyen akıllı kapaklar, otomatik kurşun kalemlerde düşme durumunda uçların kalem içinde kırılmasını engelleyen uzun basma mekanizması ve ucu içine girebilen dolma kalemler gibi kalem sektörüne dair birçok teknoloji, bu fabrikada üretilmekte.