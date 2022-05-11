Pilotu Rahatsızlanan Uçağı Yolcu İndirdi [Video]

ABD'de uçuş sırasında pilotu hastalanan bir uçağı yolcu indirdi. Yolcunun uçuş namına hiçbir şey bilmiyor olması (en azından açıklanana göre), havacılık sektöründe büyük yankı uyandırdı. İşte yaşanan olayların perde arkası...

ABD'nin Florida eyaletinde akıllara durgunluk veren bir havacılık olayı gerçekleşti. 14 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Cessna 208 Caravan tipindeki bir uçağın pilotu, uçuş sırasında fenalaştı. Bunun üzerine çaresiz kalan yolculardan bir tanesi, hiçbir bilgisi olmamasına rağmen uçağı indirmeyi başardı. Yaşanan olay tarihte unutulmayacak havacılık olaylarından bir tanesi olacak gibi görünüyor.

Edinilen bilgilere göre uçuş bilgisi olmayan yolcu, uçağı inişe 112 kilometre kala kullanmaya başladı. Kule yetkilileri ile iletişime geçen yolcu, durumu sakin bir şekilde izah etti. Kule ile yapılan görüşmelerde sürecin "Burada ciddi bir durumla karşı karşıyayım… Uçağı nasıl uçuracağımı bilmiyorum." denerek başlandığı anlaşıldı. Kule görevlisinin konum sorması üzerine "Hiçbir fikrim yok. Önümde Florida sahilini görebiliyorum." diyen yolcu, aldığı talimatları dikkatle dinleyerek kendisini de uçaktaki diğer kişileri de kurtardı.

İşte Yolcu tarafından indirilen uçak

Yaşanan olay, havacılık sektöründe yankı uyandırdı. Havacılık uzmanı John Nance, "Uçuş deneyimi olmayan bir kişinin Cessna Caravan uçaklarından birini indirdiğini ilk kez duydum." ifadelerini kullanarak yaşananları özetledi. Kule görevlisinin durumu diğer uçaklara bildirmesiyle bir pilotun "Aman tanrım. Aferin!" dediği öğrenildi.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olay, gözlerin ABD Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) çevrilmesine yol açtı. Ancak yetkililer, şu an için bu olayı aydınlatacak bir açıklama yapmadılar. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen FAA yetkilileri, pilotun sağlık durumu ile ilgili bilgi vermediler...

Cessna 208 Caravan'ın indirildiği o anlar