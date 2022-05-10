Yolculara 'Kaza' Fotoğrafı Gönderilen Uçak Havalanamadı

İsrail'den İstanbul'a gelmek üzere kalkış yapan bir uçakta yolcuların telefonuna uçak kazası fotoğrafları gelmeye başladı. Söz konusu olayın ardından uçakta yapılan incelemede bir şey çıkmazken, bir grup gencin sorguya alındığı bildirildi.

İsrail’den İstanbul’a hareket etmek üzere olan bir yolcu uçağı, büyük panik yaratan bir olayla gündeme geldi. İsrail devletine ait Kan kanalı tarafından aktarılan bilgilere göre İstanbul’a hareket edecek olan uçaktaki yolcular, telefonlarında uçak kazası içeren mesajlarla karşılaştı.

AnadoluJet’e ait Boeing 737 tipi uçaktaki mürettebat ve yolcular derhal uçaktan indirilirken, uçaktaki bagajların kontrolünün yeniden yapıldığı açıklandı. Ynet tarafından olay hakkında aktarılan detaylardaysa yolculara mesaj olarak gelen resimlerde 2009’da Hollanda’da düşen bir Türk Hava Yolları uçağının ve 2013’te ABD’de düşen başka bir uçağın görüntülerinin olduğu aktarıldı.

Görüntüler AirDrop ile gönderildi

Yolculara gönderildiği iddia edilen görüntülerden biri

Yolcuların söz konusu mesajları Apple cihazları arasında dosya gönderimi yapılmasını sağlayan AirDrop hizmeti üzerinden aldıkları aktarıldı. Tüm görüntülerin iPhone’lardan alındığı ifade edilirken, olayla ilgili şüpheli olduğu belirtilen ve sayısı açıklanmayan bir grup İsrailli gencin sorgusunun sürdüğü açıklandı.

2013'te meydana gelen söz konusu uçak kazası. Yolculara gönderilen görüntü bu değil.

Yetkililer, yapılan kontrollerin ardından yolculara isterlerse uçağa yeniden binebileceklerini ya da İsrail’de kalabileceklerini söyledi. Uçak, toplam 5 saat rötar yaptı.

AirDrop dosya gönderimiyle daha önce de uçakların tahliye edilmesine neden olan benzer olaylar yaşanmıştı: