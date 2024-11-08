Basit bir logo gibi görünse de bu basitliği kullanarak bir şeyler anlatmayı başarabilen Pinterest logosunun ve isminin anlamını keşfediyoruz!

Popüler çevrim içi görsel ve grafik paylaşım sitesi olan Pinterest, yaklaşık 15 yıldır kullanıcılarına ilham veriyor.

Pinterest evleri, Pinterest stilleri, Pinterest yemekleri… Peki hiç logoyu dikkatli incelediniz mi?

İlk olarak, Pinterest’in anlamından başlayalım.

Resmî sitesindeki tanımına göre Pinterest, “yemek tarifleri, ev fikirleri, stil ilhamları ve daha fazlasını bulmada kullanılan bir görsel keşif motoru”.

İngilizcede “pin” kelimesi, “iğne, iğnelemek, iliştirmek, sabitlemek” gibi anlamlarda kullanılıyor. “Interest” sözcüğü ise “ilgi, alaka” anlamına geliyor. İşte “Pinterest” bu iki kelimenin birleşiminden ortaya çıkıyor. Aslında oldukça mantıklı bir birleşim çünkü kullanıcılar, kendi ilgi alanlarını panolarına sabitliyor.

Gelelim asıl konumuza, Pinterest’in logosu.

Pinterest 2010 yılında ortaya çıkıtğında logosu farklıydı. Yukarıda gördüğünüz, dümdüz “Pinterest” yazan bir logoya sahipti. Çok geçmeden, yaklaşık 1 sene sonra logo değişti ve bahsedeceğimiz “P” logosuna geçildi.

İlk bakışta, sadece markanın isminin baş harfini gösteren bir “P” harfi olduğunu düşünebilirsiniz ancak dikkatli bakarsanız “P” harfinin keskin ve uzatılmış kuyruğunun bir iğneyi temsil ettiğini görebilirsiniz.

Yani adıyla benzer şekilde logo da kullanıcıların görselleri panolarına sabitlemek için kullandıkları bir iğne olarak stilize edilmiş.

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