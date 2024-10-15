Starbucks’ın logosu, hepimizin hafızalarına kazınmış durumda. Peki logodaki kadın figürünün ne anlama geldiğini, o kadının kim olduğunu hiç düşünmüş müydünüz?

İkonik Starbucks logosunun evrimi, markanın tarihinde önemli bir yer tutuyor. İlk başta yalnızca kahve çekirdekleri ve kahve yapım ekipmanları satan bir dükkân olarak Seattle'da açılan Starbucks, zamanla kahve kültürünün bir temsilcisi hâline geldi. Bu dönüşümde logonun gelişimi de büyük bir rol oynadı.

Şimdi gelin; bu logonun geçmişine, değişimlerine ve günümüzde sabit kalan ikonik versiyonunun anlamına göz atalım.

Denizcilik temaları en başından itibaren vardı.

Starbucks'ın orijinal logosu, markanın kurucu ortaklarının Seattle'ın denizcilik tarihinden ilham almasıyla şekillendi. Logoda, denizcileri cezbeden iki kuyruklu bir deniz kızı (sirena) tasvir ediliyordu.

Siyah-beyaz ve daha sonra kahverengi olan bu logo, "Starbucks: Coffee, Tea, Spices" yazısıyla çevrelenmişti. Siren figürü, kahvenin çekici ve etkileyici doğasını vurgulamak için seçilmişti. Bu, Starbucks’ın müşterilerini çekme ve mağazalarına "sürükleme" amacını simgeliyordu çünkü Yunan mitolojisinde de sirenler, denizcilere aynısını yapardı.

Starbucks kendi sitesinde, siren logosunu şöyle anlatıyor:

"Yıl 1971'di ve kurucular Moby Dick'ten esinlenerek Starbucks adını seçmişlerdi. Bazı eski deniz kitaplarını tararken gözlerine sirenler çarptı. Görünüşünü gerçekten sevdiler ve ilham aldılar. Starbucks ile denizcilik dünyası arasında iki büyük bağlantı var. İlki, memleketimiz Seattle’ın bir liman şehri olması. İkincisi, kahvenin bize ulaşmak için suyun üzerinde uzun mesafeler kat etmesi.”

Logonun evrimine devam edelim. 1980'lerin ortalarında Starbucks, pazarlama stratejisini değiştirme ihtiyacı hissetti.

Bu dönemde, şirketin pazarlama çabalarını yönlendirmek için Howard Schultz işe alındı. Schultz, 1987’de Starbucks’ın hisselerini satın aldı ve büyük bir değişim başlattı.

Bu değişim sürecinde kendi markasının yeşil logosu Starbucks logosuna entegre edildi ve “Starbucks Coffee” adı altında yeniden markalaşma başladı. Bu süreçte Terry Heckler, logoyu modernize etti ve sirene uzun saçlar eklendi.

1992'de Starbucks, logosunu bir kez daha yeniledi.

Bu sefer sirenin yüzü daha belirgin hâle getirildi. Göbeği ve vücudunun büyük bir kısmı logodan çıkarılarak yüz, odak noktası yapıldı. Denizkızının iki kuyruğu da logoda kalmaya devam etti.

1992’den 2011’e kadar bu logo çok fazla değişikliğe uğramadan kullanıldı ve markanın küresel büyümesi bu dönemde hız kazandı.

Starbucks, 2011'de logodan "Starbucks Coffee" yazısını tamamen kaldırarak markanın ismine olan bağımlılığı azalttı.

2011’de logo, yalnızca sirenin yüzünden oluşuyordu. Starbucks’ın CEO’su Schultz, bu değişikliği "markanın kahvenin ötesine geçişini" simgelemek için yaptıklarını söyledi.

Sirenin yalnızca yüzünün kullanılması, Starbucks’ın global çapta tanınan bir marka hâline geldiğini ve ismini kullanmadan bile tanınabileceğini gösteriyordu.

Starbucks logosunun evrimi, markanın tarihsel gelişimini de yansıtıyor ve gördüğünüz üzere o ikonik kadın resmi, mitolojideki sirenlerden geliyor. Zamanla sadeleşerek ve modernleşerek günümüzde tüm dünyada tanınan bir simge oldu.

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