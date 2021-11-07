F1 Aracı, RC Araba ve Honda NSX Drag Yarışında Kapıştı

Ünlü YouTube otomobil kanalı carwow, son zamanların en şaşırtıcı drag yarışlarından birine imza attı. F1 Aracı ve Honda NSX’in yer aldığı üçlü drag yarışında bir de RC (Uzaktan Kumandalı) Araba yer aldı. Farklı güçlerde ve boyutlarda olan bu üç araç, yakın zamanda unutulmayacak bir drag yarışına tutuştular.

Yarış ve otomobil tutkunlarını ekranlara kilitleyecek bir drag yarışıyla daha karşınızdayız. Ünlü YouTube kanalı carwow, geçtiğimiz hafta birbirinden güçlü üç Nissan GT-R’yi üçlü bir drag yarışına sokmuştu. Fakat dün, çok daha farklı yeni bir drag yarışı ile takipçilerini buluşturdu. Uzun zaman unutulmayacak bu yarışta F1 Aracı, Honda NSX ve uzaktan kumandalı bir araba yer alıyordu.

Elbette başlığı gören çoğu kişi hangi arabanın bir F1 aracı ile boy ölçüşebileceğini sorgulayabilir. Herhangi bir F1 aracının karşısına çıkacak rakip olmadığı gibi yarışta kullanılan Redbull F1 aracı aynı zamanda şampiyonluğa uzanmış bir araba. Fakat karşısında azımsanmaması gereken Honda NSX yer alıyor. Uzaktan kumandalı aracımız ise boyutuna aldanılmaması gereken dişli bir rakip. Peki, kazanan kim? Yarışa geçmeden önce üç otomobilin özelliklerine kısaca bir göz atalım.

Araçların sıklet farkı gözle görülüyor:

Tarihinnde şampiyonluk da yer alan Redbull’un F1 Aracı, 2.4 litrelik V8 motoruyla 750 beygir güce sahip. Yarış arabası aerodinamiğine sahip olmasının yanı sıra 650 kilogramlık ağırlığıyla da Honda NSX’in neredeyse üçte biri kadar.

Yarışın daha iri yarı aracı Honda NSX ise 3 litrelik çift turbo motoru 645 Nm tork ve 581 beygirlik gücüyle yarışta küçümsenmemesi gereken bir rakip. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi F1 Aracı ile en büyük farklarından birisiyse ağırlığı. Honda NSX, 1760 kg ile yarışın en ağır aracı konumunda.

Şimdi de geldik uzaktan kumandalı arabamıza. RC Araba olarak bilinen bu minik aracın toplam maliyeti 1400 sterlin. Aracın iskeleti ve dış yapısı 400 sterlin tutuyor. Motor ve uzaktan kumandasının maliyetiyse 1000 sterlin. Her ne kadar söylemeye gerek olmasa da RC Arabası yarıştaki en hafif araç konumunda.

Şimdi de yarışın sonuçlarını öğrenme vakti.

Drag Yarışının Videosu