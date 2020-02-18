Google'ın geçtiğimiz ekim ayında tanıttığı yeni nesil Pixel Buds kablosuz kulaklıkları, yurt dışında bir perakende sitesinde ön siparişe açıldı. 179 dolardan satılan kulaklıklar için hiçbir görsel veya bilgi eklenmemesi ise dikkat çekti.

Teknoloji devi Google, geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen tanıtım etkinliğinde yeni model Pixel 4 telefonlarının yanı sıra yeni nesil Pixel Buds kablosuz kulaklıklarını tanıtmıştı. Bu noktada aradan 4 aydan fazla bir süre geçmiş ve Pixel telefonlar piyasaya sürülmüş olmasına karşın kulaklıklar hâlâ satışa sunulmadı.

Nihayet bugün itibarıyla B&H Photo isimli bir perakende sitesinde ön siparişe açılan kulaklıklar, 179 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Yalnızca ‘Clearly White’ renk seçeneği bulunan ve teslimat tarihi için ‘Çok Yakında’ ibaresi bulunan kulaklıklar, hiçbir görsel veya temel özellik bilgisi eklenmeden satışa sunulmuş durumda. Bu noktada B&H, yeni Google Pixel Buds kulaklıklarını listeleyen tek perakendeci olmasıyla da dikkat çekiyor.

Yeni nesil Pixel Buds neler sunuyor?

Çevredeki gürültüye bağlı olarak ses seviyesini dinamik olarak ayarlayabilen Pixel Buds 2, Google Asistan ile entegre bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda Google Asistan’dan sesi sizin için yükseltmesini veya azaltmasını isteyebileceğiniz bir seçenek de bulunuyor. Kulaklığın pillerinden de bahsedecek olursak tam dolu bir bataryayla 5 saate kadar çalışabilen Pixel Buds 2, şarj kılıfıyla 24 güne kadar bekleme süresi vadediyor.

Öte yandan ter ve suya karşı dayanıklılığı bulunan kulaklıklar, daha iyi sesli arama kalitesi için özel olarak tasarlanmış bir mikrofonu bünyesinde barındırıyor. Buna ek olarak Google, kulaklıklarda çenenin titreşimiyle konuşmayı algılayabilen yerleşik bir ivmeölçer olduğunun da altını çiziyor. Ancak ne yazık ki kulaklıklar, aktif gürültü önleme özelliğine sahip değil.

Geçtiğimiz ekim ayında ‘Made by Google 2019’ etkinliğini gerçekleştiren Google, kablosuz kulaklıkların satış tarihi için resmi bir tarih vermemiş ve yalnızca baharda geleceğini söylemekle yetinmişti. Şirket, ayrıca kulaklıklar hazır olduğunda pek çok büyük perakende sitesinde satışa sunulacağını da duyurmuştu.