Piyasalardaki Donald Trump rüzgârı, küresel çapta kriz yaşanmasına yol açtı. Peki küresel piyasalardaki fiyatlar, 1 Ocak'tan bugüne kadar nasıl değişti? Hangi varlığa yatırım yapan kazandı, hangisi kaybetti?

Şu günlerde hepimiz tarihe tanıklık ediyoruz diyebiliriz. Zira küresel piyasalarda Donald Trump rüzgârı esiyor. Yapılan açıklamalar ve gümrük tarifeleri, ABD ile ilgisi olmayan ülkelerde bile irili ufaklı krizlere yol açmış durumda. Bugün küresel piyasalarda para kazanan kimse yok diyebiliriz.

Peki küresel piyasalardaki durum 1 Ocak 2025'ten bu yana nasıl değişti? Hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi? Gelin hep birlikte bu meseleyi kategorilerine göre inceleyelim.

Yatırım araçları 1 Ocak'tan bu yana nasıl değişti?

En büyük şirketlerin hisse senedi fiyatlarındaki değişim:

Şirket 1 Ocak 7 Nisan (Değişim) Apple 243,85 dolar 188,38 dolar (-%22,74) Microsoft 418,58 dolar 359,84 dolar (-%14) NVIDIA 138,31 dolar 94,31 dolar (-%31,81) Amazon 220,22 dolar 171 dolar (-%22,35) Alphabet (Google) 190,63 dolar 147,74 dolar (-%22,50)

En büyük kripto varlıkların fiyatlarındaki değişim:

Varlık 1 Ocak 7 Nisan (Değişim) Bitcoin (BTC) 94.416 dolar 75.700 dolar (-%19,21) Ethereum (ETH) 3.353 dolar 1.477 dolar (-%55,95) Ripple (XRP) 2,32 dolar 1,71 dolar (-%26,29) BinanceCoin (BNB) 706,51 dolar 535,24 dolar (-%24,24) Solana (SOL) 193,87 dolar 99,26 dolar (-%48,80)

Kıymetli maden fiyatlarındaki değişim:

Maden 1 Ocak 7 Nisan (Değişim) Altın (ons) 2.657 dolar 3.025 dolar (%13,85) Gümüş (ons) 29,60 dolar 30,05 dolar (%1,52)

Dolar/TL kuru nasıl değişti?

Dolar/TL paritesi, 2 Ocak 2025 tarihinde 35,39 seviyelerinde işlem görüyordu. Kurun anlık değeri ise 38,01. Yani dolar, TL karşısında yüzde 7,40 seviyelerinde değer kazandı.

Yukarıdaki tablolara baktığımız zaman sadece altın yatırımcısının gerçekten kazanç elde ettiğini görüyoruz. Ülkemizdeki insanlar, TL karşılığı dolar alarak da kâr etmiş oldular.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez.