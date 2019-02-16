PlanetSide Arena'nın Çıkışı Tekrar Ertelendi

Daybreak Games Company'nin yeni battle royale oyunu olması beklenen PlanetSide Arena tekrar ertelendi. İlk erteleme duyurunda mart ayı işaret edilirken, bu kez herhangi bir tarih verilmeksizin çıkış ertelendi.

PlanetSide Arena, MMO Shooter türünde bir battle royale oyunu olarak karşımıza çıkarıldı ve 29 Ocak'ta piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Fakat, oyunun yapımcısı Daybreak Game Company, oyunun mart ayına kadar ertelendiğini duyurdu.

Erteleme duyurusu yapılırken, erteleme sebebiyle ilgili bir detay verilmese de kullanıcılar oyunun en iyi şekilde sunulmak istendiği için böyle bir durum olduğunu düşünüyorlar. Bahsi geçen bu gecikmeden dolayı, Founder's Season adını verdikleri ön sipariş veren oyuncuların oyunu deneyimleyeceği dönem de iptal edildi ve ön siparişler iade edildi.

Bu gelişmeden sonra Daybreak Games Company, PlanetSide Arena'nın beta döneminde geliştirilmeye devam edeceğini ve birkaç ay içinde hazır olabileceğini de ekledi. Belki de bu gecikmenin bir nedeni de geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen Apex Legends oyunudur. Neredeyse sorunsuz bir oyun ile oyuncuların karşısına çıkan EA, diğer yapımcıların oyunları üzerinde daha fazla geliştirme yapmaları için teşvik etmiş olabilir.

Belki de bu durumun Apex Legends ile alakası yoktur. Daybreak, kapalı beta döneminde aldığı geri beslemeleri uygulamak için fazladan zamana ihtiyaç duyuyor da olabilir. Eğer siz de PlanetSide Arena'yı bekleyen oyunculardansanız, biraz daha beklemeniz gerekecek.