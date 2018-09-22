Daha kötüsü olamaz derken son araştırmalarla daha kötüsünün de olabileceğini gördük.

Plastik kirliliğinin okyanuslar ve su kaynaklarımız için önemli bir sorun olduğunu biliyoruz. Bilim insanlarının bulduğu yeni çözümle mikroplastikler ayrıştırılabiliyordu ama şimdi başka bir şekilde besin zincirimize giriyorlar – sivrisinekler aracılığıyla.

Mikroplastiklerle beslenen sivrisinek larvaları bu mikroplastik parçacıklarını taşıyorlar. Kuşlar ve yarasalar için besin kaynağı olan sivrisinekler, bu canlılar tarafından yenildikten sonra mikroplastikler yalnızca sivrisinekler tarafından değil, aynı zamanda kuşlar ve yarasalar tarafından da taşınmaya başlıyor.

Bu süreç, organizmaların gelişip habitat değiştirirken geçirdiği süreç olarak bilinir ve teknik olarak ‘ontogenik aktarım’ adıyla anılır.

İngiltere’deki University of Reading araştırmacılarına göre plastik hücresi taşıyan bir sivrisinek başka bir hayvan tarafından yenildiğinde, plastik kirliliği besin zincirlerimize hatta ekosistemlerimize kadar ilerliyor.

Araştırmacılardan biri olan biyoloji uzmanı Amanda Callghan, araştırmanın fazlasıyla bilgi verici olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra mikroplastiklerin sivrisinekler yüzünden normal şartlar altında böyle bir etkiye maruz kalmayacak bir canlının vücuduna girdiğini ve bu plastiğin canlının farklı yaşam evrelerinde dahi taşındığını söylüyor.

Plastiklerin okyanuslarımız ve su kaynaklarımız için fazlasıyla ciddi bir tehlike oluşturduğunu zaten biliyorduk. Şu anki bildiklerimiz ise bu mikroskobik parçaların sivrisineklere yapışıp sularımızı kirletebildiğini söylüyor.

Umarız bu araştırmalar, hâlihazırda büyük bir tehdit oluşturan bu problemin ciddiyetini anlatmak için yeterli bir kaynak olur ve plastik kullanacağımız zaman ikinci kez düşünürüz.