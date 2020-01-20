Yeni bir konsolun adını duyduğumuz an eskisinin fiyatı düşmeye başlar. Artık ömrünün sonuna yaklaşan PlayStation 4, en azından PS5 gelene kadar konsol oyuncularının hayatlarında kalmaya devam edecek. PlayStation 4 Slim (PS4 Slim), PlayStation 4 Pro (PS4 Pro) gibi modellerinin özelliklerini, farklarını, hangisini neden satın alabileceğinizi aktardık.

Sony’nin göz bebeği, biricik oyun konsolu PlayStation 4 (PS4) ilk çıktığı 15 Kasım 2013 tarihinden itibaren 100 milyondan fazla sattı. Hala daha günümüzde geliştirilen ve yüksek performans isteyen oyunları çalıştırmayı başaran PS4, geçirdiği 6-7 yıl içerisinde farklı modellerle karşımıza çıktı.

Ayrıca yüzlerce birbirinden güzel ve özel PS4 oyunu ile de karşımıza çıkan Sony, oyun piyasasının büyük bölümünü ele geçirmeyi başardı. Lakin ne yazık ki rakibi Microsoft’un konsolu Xbox’tan daha fazla satan ve daha fazla özel oyuna sahip olan Playstation 4’ün de ömrü bir gün bitecek. PlayStation 5 gelmeden artık son demlerini yaşayan konsolun fiyatları giderek azalacak. Ancak o gelene kadar PS4 tüm modelleriyle mekanın sahibi olmaya devam edecek.

Tüm PlayStation 4 modelleri:

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PlayStation 4 Pro,

Şu ana kadar ana akım olarak üretilen 3 farklı modeli bulunan PlayStation 4 için Sony, bazen Limited Edition denilen özel modeller de üretti. LE sürümü PS4'ler, genellikle çok beklenen oyunlarla birlikte sunulan özel sürümlerdi. Bu nedenle yazımızda sadece ana akım modellere yer vereceğiz.

PlayStation 4:

CPU: x86-64 AMD Jaguar, 8 çekirdek

GPU: 1,84 TFLOPS, AMD Radeon Özel Grafik Motoru

Bellek: 8 GB RAM GDDR5

Depolama boyutu: 500 GB - 1 TB

Ağırlık: 2,8 kg

Ağ: Ethernet 10/100/1000

Bluetooth: 2.1

Fiyat: Sıfır 1800- 2200 TL, ikinci el 1000 - 1500 TL

Standart modeli 2013’te karşımıza çıkan ve o zamanlarda büyük ses getiren PS4, sahip olduğu teknik özelliklerle de kendine hayran bırakmıştı. O zamanların yeni nesil konsolu olarak duyurulan konsolun özellikle kablosuz DualShock kontrolcüsü yani PS4 kolu devrim niteliğindeydi.

Olabildiğince küçük ve nazik bir tasarıma sahip olmasıyla da beğenilen PS4’ün 1.84’lük teraflopsluk güce sahip olması ve çıkış olarak HDMI kullanması da grafiksel anlamda çığır açan özellikleri idi. Zira bir konsolun grafik işlemcisindeki teraflops gücü ne kadar yüksek olursa vereceği görüntü kalitesi de aynı oranda artar. Sıfırı fiyat konusunda döviz ve vergilerden etkilense de ikinci el PlayStation 4’ü 1000-1500 TL’ye bulmak mümkün.

PlayStation 4 Slim:

CPU: x86-64 AMD Jaguar, 8 çekirdek

GPU: 1,84 TFLOPS, AMD Radeon Özel Grafik Motoru

Bellek: 8 GB RAM GDDR5

Depolama boyutu: 500 GB - 1 TB

Ağırlık: 2,1 kg

Ağ: Ethernet 10/100/1000

Bluetooth: 4.0

Fiyat: 2000 - 2200 TL aralığında

Genel olarak bakıldığında PS4 ile aynı teknik özellikleri taşıyan PlayStation 4 Slim (PS4 Slim) kasa tasarımı olarak biraz daha küçük bir tasarıma sahip. 15 Eylül 2016 tarihinde yani normal PS4’ün çıkışından 3 sene sonra piyasaya çıkan Slim modeli özellikle Avrupa’da fiyatı uygun olmasından dolayı ve görüntüye önem verenler tarafından tercih ediliyor.

Slim modeli, standart modele kıyasla daha hızlı Bluetooth bağlantısı, yaklaşık 700 dram daha hafif bir gövde sunuyor. Performans konusunda ise standart model ile hemen hemen aynı teknik kapasiteye sahip olduğu için aynı cihaz. Slim modeli biraz da görünüş seven oyuncular için.

PlayStation 4 Pro:

CPU: x86-64 AMD Jaguar, 8 çekirdek

GPU: 4.20 TFLOPS, AMD Radeon Özel Grafik Motoru

Bellek: 8 GB RAM GDDR5

Depolama boyutu: 1 TB

Ağırlık: 3,3 kg

Ağ: Ethernet 10/100/1000

Bluetooth: 4.0

Fiyat: 2600 - 3400 TL aralığında

Dördüncü nesil PlayStation için son model olan ve normal modeline göre daha güçlü olan PlayStation 4 Pro (PS4 Pro) 4K görüntü kalitesine yakın bir görüntü kalitesi sunuyor. PS4 Slim’den yaklaşık 2 ay sonra piyasaya çıkan PS4 Pro, normal modelin tam 3,5 - 4 katı daha güçlü teraflop motoruna sahip.

Teraflops oranının yüksek olmasından dolayı çok daha kaliteli görüntü kalitesi sunan PS4’ün Pro modeli, özellikle 4K TV kullanan oyuncuları oldukça tatmin etmiş durumda. Ayrıca 4K TV’niz yoksa bile yine de normal PS4’e çok daha iyi 1080p görüntü sunuyor. Ek olarak Pro modelinde PS VR desteğini sorunsuz şekilde kullanmak da mümkün. Yani son dönem oyunları iyi bir şekilde oynamak istiyorsanız, eliniz PS4 Pro'ya giderse daha çok tatmin olabilirsiniz.

PS4, PS4 Slim, PS4 Pro: Hangisi daha iyi?:

Öncelikle belirtmemiz lazım ki PS4 Pro, yeni bir konsol değil. PS4’ün bir tık daha güncellenmiş hali. Yani daha kaliteli olması, başlı başına konsol olduğunu göstermez. Bunu belirttikten sonra başlıktaki konuya dönelim. Diyelim ki bütçenizi ayarladınız ve PS4 alacaksınız ama hangi modeli alacağınızdan pek emin değilsiniz. Ancak oyuna da çok fazla para ayırmak istemiyorsunuz.

PlayStation 5'i beklemek, bütçesi yeterli olan her oyuncu için mantıklı bir seçenek ancak. Burada bahsettiğimiz bütçe TL cinsinden 4.000 TL'ye yakın olacak. Dolayısıyla PS4 almak, oyun ihtiyacınızı ertlemenize engel olabilir. Peki böyle bir durumda hangi PS4 modeli tercih edilmeli?

PS4 almaya karar vermeden önce bu soruyu cevaplamanız gerekiyor: Eğer "Kalite çok da önemli değil; ha HD oynamışım ha 4K" derseniz. Klasik PS4 ya da PS4 Slim almanızı tavsiye ederiz. Bazı uzmanlara göre PS4 Slim, oldukça gereksiz bir model ve sadece satışları yükseltmeyi amaçlayan bir Sony ürünü. Yine de tercih sizin.

Eğer yüksek kalitede, televizyonu da tam performans kullanacak bir oyun makinesi istiyorsanız, PlayStation 4 Pro size en uygun model olacaktır. Yine de bu durumu aşağıda kısa maddeler halinde özetleyelim.

HDR ve 4K TV’lere sahip olanlar için: PS4 Pro,

1080p normal TV’si olup sadece teknik özelliğe önem verenler için: PS4,

1080p normal TV’si olup tasarıma da önem verenler için: PS4 Slim.

Umarız pek de karmaşık olmayan, ancak işin içine keyif için para harcamak girdiğinde zorlaşan bir seçim sürecinde yardımcı olabilmişizdir. Ayrıca isterseniz en çok satan PlayStation 4 oyunları ve sizin için seçtiğimiz en iyi PS4 oyunları listelerimize de göz atabilirsiniz.