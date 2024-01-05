Sony, 2024 yılında PlayStation 5'e gelecek oyunları açıkladı. Paylaşılan bir video, uzun zamandır beklenen Metal Gear Solid 3 ve Silent Hill 2'nin remake versiyonlarına da ev sahipliği yapıyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz saatlerde PlayStation YouTube kanalından bir video paylaştı. "Yaklaşan oyunlar" anlamına gelen "Upcoming Games in 2024 | PS5 Games" başlıklı bu video, PlayStation sahiplerinin 2024 yılında tanışacakları bazı oyunları gözler önüne serdi.

PlayStation ekibi tarafından paylaşılan videoda aslında bilmediğimiz bir oyun yok. Ancak gösterilen oyunlardan ikisi önemli. Zira sektörün önemli isimlerinden KONAMI, bu yıl PlayStation 5 sahiplerinin en çok konuştuğu şirketlerin başında gelecek gibi görünüyor. Çünkü Metal Gear Solid 3 ve Silent Hill 2'nin remake versiyonları, bu yıl piyasaya sürülecek.

Ancak hâlâ kesinleşmiş bir çıkış tarihimiz yok

Metal Gear Solid 3 ve Silent Hill 2 remake versiyonları paylaşılan videoda yer almış olsalar da henüz kesinleşmiş çıkış tarihleri bulunmuyor. Ancak tahmin yürütmemizi sağlayacak bazı istatistikler var. Mesela Metal Gear Solid 3: Snake Eater isimli orijinal yapım, 17 Kasım 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Remake yapım için de benzer bir durumdan bahsedebiliriz. Silent Hill 2 ise 24 Eylül 2001 tarihinde oyuncularla buluşmuştu.

2024 yılında piyasaya sürülecek bazı PlayStation 5 oyunları:

Final Fantasy VII Rebirth

Helldivers 2

Tekken 8

Stellar Blade

Rise of the Ronin

Suicide Squad: Kill the Justice League

Like a Dragon: Infinite Wealth

Prince of Persia: The Lost Crown

Concord

Pacific Drive

Silent Hill 2

Dragon's Dogma 2

Forever Skies

The Plucky Squire

Foamstars

The Casting of Frank Stone

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

The Last of Us Part II Remastered

Xbox da boş durmuyor:

PlayStation tarafından paylaşılan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz: