Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz saatlerde PlayStation YouTube kanalından bir video paylaştı. "Yaklaşan oyunlar" anlamına gelen "Upcoming Games in 2024 | PS5 Games" başlıklı bu video, PlayStation sahiplerinin 2024 yılında tanışacakları bazı oyunları gözler önüne serdi.
PlayStation ekibi tarafından paylaşılan videoda aslında bilmediğimiz bir oyun yok. Ancak gösterilen oyunlardan ikisi önemli. Zira sektörün önemli isimlerinden KONAMI, bu yıl PlayStation 5 sahiplerinin en çok konuştuğu şirketlerin başında gelecek gibi görünüyor. Çünkü Metal Gear Solid 3 ve Silent Hill 2'nin remake versiyonları, bu yıl piyasaya sürülecek.
Ancak hâlâ kesinleşmiş bir çıkış tarihimiz yok
Metal Gear Solid 3 ve Silent Hill 2 remake versiyonları paylaşılan videoda yer almış olsalar da henüz kesinleşmiş çıkış tarihleri bulunmuyor. Ancak tahmin yürütmemizi sağlayacak bazı istatistikler var. Mesela Metal Gear Solid 3: Snake Eater isimli orijinal yapım, 17 Kasım 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Remake yapım için de benzer bir durumdan bahsedebiliriz. Silent Hill 2 ise 24 Eylül 2001 tarihinde oyuncularla buluşmuştu.
2024 yılında piyasaya sürülecek bazı PlayStation 5 oyunları:
- Final Fantasy VII Rebirth
- Helldivers 2
- Tekken 8
- Stellar Blade
- Rise of the Ronin
- Suicide Squad: Kill the Justice League
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Concord
- Pacific Drive
- Silent Hill 2
- Dragon's Dogma 2
- Forever Skies
- The Plucky Squire
- Foamstars
- The Casting of Frank Stone
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- The Last of Us Part II Remastered
Xbox da boş durmuyor:
PlayStation tarafından paylaşılan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz: