PlayStation 5'in Boyu, Eski PlayStation'larla Kıyaslandı

PlayStation 5'in tasarımı, hem boyu hem de tasarım dili ile oyunseverleri ikiye böldü. Bazı oyun severler PlayStation 5'in fazla büyük olduğunu dile getirirken, bazıları da tasarımın fazla fütüristik olduğunu belirtiyor. Yeni bir karşılaştırma ise PlayStation 5'in gerçekten de şu ana kadarki en büyük PlayStation modeli olduğunu gösteriyor.

Sony, PlayStation 5 etkinliğinde yeni nesil konsolunun tasarımını ve aksesuarlarını gösterse de, konsolu sadece tanıtım videosunda, bir bilgisayar renderı olarak görüldü. Bu nedenle, PS5'in boyutlarının tam olarak ne olacağını bilemiyoruz. Ancak sosyal medyada oyunseverler tarafından yapılan tahminlere bakılırsa Sony'nin yeni konsolu, önceki nesillerle ve rakipleriyle kıyaslandığında oldukça 'büyük'.

Konsol devi henüz standart PS5 ve PS5 Digital Edition'ın ölçülerini paylaşmadı, bu yüzden diğer konsollar ile resmi bir karşılaştırma yapamıyoruz. Yine de konsolların üzerinde yer alan disk sürücüsünün boyutları, karşılaştırma yapmak için kullanılabilir. Yapılan hesaplamalara bakılırsa PS5, Sony'nin en büyük konsolu olarak karşımıza çıkacak.

PlayStation 5, şimdiye kadarki 'uzun' PlayStation modeli

Yapılan tahminlere göre PlayStation 5, 35-36 cm yüksekliğe (yan koymak isterseniz genişliğe) sahip olacak. Yapılan hesaplamalar doğruysa Sony'nin yeni konsolunu raflara sığdırmak zor olacak. Yukarıdaki karşılaştırmalı görsel, bunu çok net bir şekilde gösteriyor.

PlayStation 5, Microsoft'un Xbox One ve Xbox Series X konsollarıyla karşılaştırıldığında da bariz bir şekilde daha büyük bir konsol. Xbox konsollar neredeyse PlayStation 4 ile aynı boyutta olmasına rağmen, yeni nesil PS5 hepsinden daha uzun. Karşılaştırma yapabilmeniz adına Xbox Series X'in 15 cm genişliğe, 15 cm derinliğe ve 30 cm yüksekliğe sahip olduğunu belirtelim. PS4 Pro ise 32,7 cm genişliğe, 5,5 cm derinliğe ve 29,5 cm yükseklik sunuyor.

PS5, sadece PlayStation modellerinden değil, Xbox modellerinden de daha uzun

Son olarak PlayStation 5 tüm konsol nesilleriyle karşılaştırıldığında sonuç yine değişmiyor. Yani Sony, şimdiye kadarki en büyük boyutlu konsolla karşımıza çıkacak. Galiba PS5'i almak için önceki nesillerdeki Slim modeline benzer şekilde olası bir 'kısa versiyonun' çıkmasını beklemek daha iyi olacak. Elbette böyle bir modelin çıkacağının garantisi bulunmuyor.

PlayStation 5'in büyük olması, görsel ve konumlandırma açısından olumsuz bir özellik gibi görünse de, konsolun daha büyük bir soğutma sistemine sahip olmasını mümkün kılacağı için performans açısından bir avantaj olarak da karşımıza çıkabilir. Elbette ki Sony'nin boyut farkını bu şekilde değerlendirip değerlendirmediğini ancak PlayStation 5 piyasaya çıktığında öğreneceğiz.