Sony, mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin verileri paylaşarak PlayStation 5’in çip krizinden ne kadar etkilendiğini yeniden gösterdi. Şirket, son 3 ayda 3,9 milyon adet satarak toplam sayıyı 17,3 milyona çıkardı. PlayStation 4 için aynı dönemdeki satış sayısı 20,2 milyon idi.

Kasım 2020’de piyasaya sürülen PlayStation 5, bugüne kadar milyonlarca satmış olsa da koronavirüsle birlikte gelen çip krizi, Sony’yi de çok büyük oranda etkiledi. PlayStation 5 stokları bulmak bugün dünya çapında gelen olarak halen zorken bu durum, PlayStation 5’in başarısında da kendisini gösterdi.

Sony, bugün açıkladığı mali yılının üçüncü çeyrek verileriyle de bunu somut bir şekilde gösterdi. Açıklanan verilere göre Sony, 3 ayda toplam 3,9 milyon adet PlayStation 5 satışı gerçekleştirdi. Böylelikle satılan toplam PlayStation 5 sayısı, Kasım 2020’den bu yana 17,3 milyona yükselmiş oldu.

Talep daha yüksek olsa da aynı zaman diliminde PlayStation 4’ten daha az sattı:

PlayStation 5’in son çeyrekteki satış sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre önemli oranda düşüş yaşamış oldu. Sony, geçtiğimiz yılın aynı döneminde toplam 4,5 milyon adet PS5 satışı gerçekleştirmişti. Şirket, kazanç çağrısı toplantısında sayıda yaşanan bu düşüşü tedarik zincirindeki olumsuzluklar ve özellikle çip krizi nedeniyle yaşanan bileşen kıtlığına bağladı. İşin kötü yanı şirket, bu durumun devam etmesi beklediğini de bildirdi.

Sony’nin PlayStation 5’i, verilere baktığımızda aslında şirketin en başarılı konsolu olacaktı, ki konsola olan talep ve oyun sektörünün büyümesi de aslında bunu destekler durumdaydı. Fakat sayıları PlayStation 4 ile karşılaştırdığımızda ortaya çip krizinin ve tedarik zinciri sorunlarının Sony’yi ne kadar derinden yaraladığı bir başka açıdan görülüyordu. Sony, PlayStation 4’ü çıkardığı dönemde PS5 ile aynı zaman diliminde 20,2 milyon adet satış gerçekleştirmişti.