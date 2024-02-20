PlayStation 5 Pro'nun Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

Sony'nin PlayStation 5'e olan ilgiyi artırmak için kolları sıvadığı iddia edildi. Kaynakların iddialarına göre şirket, PlayStation 5 Pro kartını oynayacak.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şirket, konuyla ilgili açıklamalarında PlayStation 5 satışlarında düşüş beklediklerini duyurdu. Sony'ye göre bunun nedeni, PlayStation 5'in yaşam döngüsünün son aşamasına girilecek olmasıydı.

Şimdiyse PlayStation 5'in akıbeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CNBC kaynakları, Sony'nin bu yıl PlayStation 5 Pro'yu piyasaya sürebileceğini iddia ettiler. Kaynaklara göre böyle bir adım, PlayStation 5'e duyulan ilginin yeniden artmasını sağlayacak.

PlayStation 5 Pro, GTA 6 için planlanıyor!

*Konsept tasarım.

Sony'nin PlayStation 5 Pro için 2024 yılını tercih etmesinin önemli bir nedeni var. Tahmin edebileceğiniz üzere GTA 6. Aslında kaynaklar, video oyun dünyasının bu konuda hemfikir olduğunu söylüyorlar.

CNBC'ye konuşan isimlerden Kantan Games CEO'su Serkan Toto, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Oyun endüstrisinde, Sony’nin gerçekten de 2024′ün ikinci yarısında PlayStation 5 Pro’yu piyasaya sürmeye hazırlandığına dair geniş bir fikir birliği var. Ve Sony, 2025′te GTA VI çıktığında harika bir donanımın hazır olduğundan emin olmak isteyecek. Bu lansman, tüm oyun endüstrisine hareket getirecek.