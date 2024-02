Sony'nin geçici patronu Hiroki Totoki, PlayStation özel oyunlarının PC'ye gelmeye devam edeceğini söyledi. Sony, bunu daha fazla para kazanmak ve oyun bölümünün kârlılığını artırmak için yapacak.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bir süredir birinci taraf oyunlarını PC ekosistemine getirmekle meşgul. Şirket, The Last of Us Part 1 ile God of War gibi ikonik oyunlarını, çoktan PC ekosistemine getirdi. Yapılan yeni açıklamalarsa bunun devam edeceğini gözler önüne seriyor. PC oyuncuları, gelecekte çok daha fazla PlayStation özel oyunu ile tanışma imkânı yakalayacaklar.

Sony patronu Hiroki Totoki, yatırımcılarla bir soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Oyun bölümünün kârlılığına ilişkin soruları yanıtlayan Totoki, ellerindeki en iyi seçeneğin çoklu platform desteği olduğunu söyledi. Yani PlayStation özel oyunları ne kadar çok PC'ye gelirse Sony'nin oyun bölümü o kadar fazla kâr edecek.

Sony, oyunların PlayStation'a özel olması için neden bu kadar diretti?

Hiroki Totoki, Sony'nin özel oyunlar için neden bu kadar ısrarcı davrandığını da açıkladı. Sony patronu tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, konsolu ön plana çıkarabilmek için böyle bir karar aldı ve birinci taraf oyunları sadece PlayStation için tasarladı. Ancak PlayStation, artık çok popüler ve marka, bundan sonraki süreçte daha fazla kazanmak için yeni yollar arıyor.

Bu arada; Sony'nin PlayStation oyunlarını PC'ye getirme planlarındaki yol haritası, artık görevi bırakan CEO Jim Ryan tarafından belirlenmişti. Buna göre PlayStation özel oyunları, piyasaya sürüldükten en az 1 yıl sonra PC ekosistemine gelecekti. Geçici CEO Hiroki Totoki, bu yol haritasında herhangi bir değişim olup olmayacağına ilişkin bir şey söylemedi.