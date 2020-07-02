Coca-Cola, Honda, Ford, Starbucks, Microsoft gibi firmaların ardından PlayStation da Facebook’taki reklamlarını durdurma kararı alan firmalara katıldı. Firma, bu kararla birlikte Facebook ve Instagram’da temmuz ayı boyunca reklam yayınlamayacak.

Sony, bugün yaptığı açıklamayla birlikte Facebook’ta pek çok firmanın reklamlarını iptal etmesine neden olan #StopHateForProfit kampanyasına katıldı. Facebook’taki nefret söylemi ve yanlış bilginin şirket tarafından engellenmemesinden dolayı ortaya çıkan bu kampanyaya Sony de PlayStation reklamlarını sosyal medya platformlarından çekerek yapacak.

Şirket, yaptığı açıklamada “#StopHateForProfit kampanyasını desteklemek amacıyla, reklam ve ücretsiz içerikler dahil olmak üzere Facebook ve Instagram’daki etkinliğimizi temmuz ayının sonuna kadar küresel çapta askıya aldık. İyi bir amaç uğruna çalışmanın (ve oyun oynamanın) arkasındayız” ifadeleri kullanıldı.

Twitter ve Twitch gibi platformlar, son dönemde nefret söylemlerini engellemek için önemli adımlar atmaya başlamıştı. Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformları ise topluluk kurallarında nefret söylemi ve yanlış bilgi paylaşımına çok fazla önem vermeyerek eleştirilerin hedefi olmuştu.

Sony’nin izlediği bu politika özellikle kampanyayı destekleyen kişiler tarafından olumlu karşılandı. Yeni konsolları PS5’in yeni tanıtıldığı ve normalde bu zamanlarda düzenli reklama ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde dünyanın en yüksek etkileşim oranına sahip sosyal medya platformlarında reklam vermeme kararı, kullanıcılar tarafından son derece önemli bir adım olarak yorumlandı.

Microsoft’un durumu karmaşık

Bir diğer konsol devi Microsoft’a baktığımızdaysa işler karışmış görünüyor. Bloomberg’ün haberine göre firma temmuz ayı boyunca Facebook ve Instagram’daki tüm reklamlarını duraklatma kararı almış olsa da şirketin Facebook Gaming ile yaptığı anlaşmanın devam etmesi dikkat çekiyor.

Sony gibi pek çok firma Facebook’a ait firmalardan reklamlarını çekse de şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’ün bu noktada yeni kurallar getirmek gibi bir niyeti bulunmuyor.