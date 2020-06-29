Epic Games: PlayStation 5 Sistem Tasarımı Bir Başyapıt

Unreal Engine 5'in mimarlarından olan Epic Games mühendislik birimi başkanı Nick Penwarden, PS5'i başyapıt olarak nitelendirerek, oyun deneyiminde devrim niteliğinde bir değişim sunacağını belirtti.

PlayStation 5'in donanım tarafındaki güçlü özelliklerine ve geliştiricilerden gelen yorumlara bakılırsa, Sony'nin yeni nesil konsolu yalnızca oyun deneyimini değil geliştirilecek oyunların kalitesini de etkileyecek. Yeni konsol, geliştiricilere daha fazla esneklik sunarken, kullanıcılara oyun deneyiminde farkı açık bir şekilde hissettirecek.

Epic Games'in mühendislik birimi başkan yardımcısı Nick Penwarden, PlayStation Official Magazine ile yapılan röportajda, PS5'i "sistem tasarım başyapıtı" olarak nitelendirdi. Penwarden, ayrıca yeni nesil PlayStation'ın, işlem gücü ve veri yönetimi alanında sunduğu yeniliklerle devrim yaratacağını öne sürdü.

PlayStation 5 oyuncular için devrim niteliğinde yenilikler sunacak

Geçtiğimiz ay PS5 için geliştirilen Unreal Engine 5 demosu üzerinde çalışan isimlerden biri olan Penwarden, yeni nesil konsol için, "PlayStation 5, sistem tasarım başyapıtı. Sadece işlem ve grafik performansında büyük bir atılım yapmakla kalmıyor, aynı zamanda depolama ve veri sıkıştırma teknolojisi açısından da devrim niteliğinde. Oyuncuların eğleneceği yeni tür oyunların ve deneyimlerin kilidini açıyor." yorumunu yaptı.

PlayStation 5, bugüne kadar hep oyun deneyiminde devrim yaratacak nitelikte bir konsol olarak tanımlanıyordu. Konsolun yükleme sürelerini ortadan kaldıran süper hızlı SSD'si, daha sürükleyici bir oyun deneyimi vadeden Tempest 3D ses teknolojisi ve dokunsal özellikler sunan yeni Dualsense kontrol cihazıyla çok güçlü bir konsol olacağını biliyoruz.

PS5, görünüşe göre oyunları sadece daha sürükleyici hale getirmekle kalmayacak. Epic Games'in baş teknoloji sorumlusu Kim Libreri'ye göre, Sony'nin konsolu tamamen dinamik ortamlar ve aydınlatma, çok daha gelişmiş fizik, daha akıllı yapay zeka ve daha zengin çok oyunculu deneyimleri sağlayacak yepyeni oyun konseptleri sunmaya izin verecek.