PlayStation Oyunlarına Dev Zam Geldi: Oyun Fiyatları 2.000 TL'yi Geçti!

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PlayStation Oyunlarına Dev Zam Geldi: Oyun Fiyatları 2.000 TL'yi Geçti!
Bilgisayar oyuncularının alışmaya başladığı zamlar, konsola da sıçradı. PlayStation Store'da birçok oyununu fiyatı güncellendi, oyun fiyatları 2.000 TL seviyesini aşmaya başladı.

Dolar kurunun 30 TL’ye dayandığı günlerde her kalemde olduğu gibi oyunlarda da dev zamlar görmeye başladık. Steam’de yavaş yavaş başlayan kur güncellemeleri sürerken aynı akım konsol oyunlarında da sürüyor.

Oyun dünyasının popüler platformu PlayStation’da da zamlar başladı. PlayStation Store’da birçok popüler oyunun Türkiye fiyatı büyük oranda zamlandı. Atomic Heart gibi 2023 oyunlarının fiyatları 2000 TL’yi aşmaya başladı.

PlayStation Store’da zamlanan oyunlar:

Oyun Eski fiyatı Yeni fiyatı
Dark Souls Remastered 599 TL 1.099 TL
Final Fantasy XVI 799 TL 1.499 TL
Cuphead 189 TL 359 TL
Resident Evil 4 849 TL 1.599 TL
Atomic Heart 1.199 TL 2.199 TL
High on Life 599 TL 1.079 TL
Street Fighter 6 849 TL 1.599 TL
Need for Speed: Heat 999 TL 1.799 TL

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