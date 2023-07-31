Dolar kurunun 30 TL’ye dayandığı günlerde her kalemde olduğu gibi oyunlarda da dev zamlar görmeye başladık. Steam’de yavaş yavaş başlayan kur güncellemeleri sürerken aynı akım konsol oyunlarında da sürüyor.
Oyun dünyasının popüler platformu PlayStation’da da zamlar başladı. PlayStation Store’da birçok popüler oyunun Türkiye fiyatı büyük oranda zamlandı. Atomic Heart gibi 2023 oyunlarının fiyatları 2000 TL’yi aşmaya başladı.
PlayStation Store’da zamlanan oyunlar:
|Oyun
|Eski fiyatı
|Yeni fiyatı
|Dark Souls Remastered
|599 TL
|1.099 TL
|Final Fantasy XVI
|799 TL
|1.499 TL
|Cuphead
|189 TL
|359 TL
|Resident Evil 4
|849 TL
|1.599 TL
|Atomic Heart
|1.199 TL
|2.199 TL
|High on Life
|599 TL
|1.079 TL
|Street Fighter 6
|849 TL
|1.599 TL
|Need for Speed: Heat
|999 TL
|1.799 TL