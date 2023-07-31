Bilgisayar oyuncularının alışmaya başladığı zamlar, konsola da sıçradı. PlayStation Store'da birçok oyununu fiyatı güncellendi, oyun fiyatları 2.000 TL seviyesini aşmaya başladı.

Dolar kurunun 30 TL’ye dayandığı günlerde her kalemde olduğu gibi oyunlarda da dev zamlar görmeye başladık. Steam’de yavaş yavaş başlayan kur güncellemeleri sürerken aynı akım konsol oyunlarında da sürüyor.

Oyun dünyasının popüler platformu PlayStation’da da zamlar başladı. PlayStation Store’da birçok popüler oyunun Türkiye fiyatı büyük oranda zamlandı. Atomic Heart gibi 2023 oyunlarının fiyatları 2000 TL’yi aşmaya başladı.

PlayStation Store’da zamlanan oyunlar: