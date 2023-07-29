Sony Oyunlarına Steam’de Devasa Zam Yapıldı: Bir Gecede Oyunsuz Kaldık…

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Sony Oyunlarına Steam’de Devasa Zam Yapıldı: Bir Gecede Oyunsuz Kaldık…
Sony’nin PC’ye çıkarttığı PlayStation özel oyunlarının Steam fiyatlarına ağzı açık bırakan zamlar yapıldı. E tabii Rockstar Games, Ubisoft yapar da Sony durur mu?

28 Temmuz’u 29 Temmuz’a bağlayan Cuma gecesi Steam, oyunculara ağır bir darbe indirdi. Hepimiz bundan birkaç sene önce Sony’nin PlayStation özel oyunlarını PC’ye getireceğini öğrenince havaya uçmuştuk. God of War, Days Gone ve Spider-Man gibi oyunlar çıktıklarında gerçekten ulaşılabilir fiyat etiketlerine sahiplerdi.

Ancak ülkemizdeki döviz kurları malum ve Steam’in de bu konuda yakın zamanda neler yaptığını biliyorsunuz. Sony oyunları da bu durumdan nasibini aldı ve Sony oyunlarına Steam’de devasa zamlar yapıldı.

Steam’de zam yapılan Sony oyunları:

Oyun adı Normal fiyatı Zamlı fiyatı Zam oranı

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

 499 TL

899 TL

 %80

Marvel’s Spider-Man Remastered

 499 TL 1.099 TL %120

UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection

 499 TL 899 TL %80

Returnal

 599 TL 1.099 TL %83

Sackboy: A Big Adventure

 599 TL 1.099 TL %83

God of War

 329 TL 899 TL %173

Days Gone

 329 TL 899 TL %173

Horizon: Zero Dawn – Complete Edition

 329 TL 899 TL %173

Ratchet & Clank

 599 TL 1.099 TL %83

Predator: Hunting Grounds

 249 TL 549 TL %120

Bunun dışında Dark Souls Remastered ve Dark Souls 2: Scholar of the First Sin oyunlarının fiyatları da 599 TL’den 880 TL’ye çıkarak %47 zam yedi.
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