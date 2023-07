Sony’nin PC’ye çıkarttığı PlayStation özel oyunlarının Steam fiyatlarına ağzı açık bırakan zamlar yapıldı. E tabii Rockstar Games, Ubisoft yapar da Sony durur mu?

28 Temmuz’u 29 Temmuz’a bağlayan Cuma gecesi Steam, oyunculara ağır bir darbe indirdi. Hepimiz bundan birkaç sene önce Sony’nin PlayStation özel oyunlarını PC’ye getireceğini öğrenince havaya uçmuştuk. God of War, Days Gone ve Spider-Man gibi oyunlar çıktıklarında gerçekten ulaşılabilir fiyat etiketlerine sahiplerdi.

Ancak ülkemizdeki döviz kurları malum ve Steam’in de bu konuda yakın zamanda neler yaptığını biliyorsunuz. Sony oyunları da bu durumdan nasibini aldı ve Sony oyunlarına Steam’de devasa zamlar yapıldı.

Steam’de zam yapılan Sony oyunları:

Oyun adı Normal fiyatı Zamlı fiyatı Zam oranı Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 499 TL 899 TL %80 Marvel’s Spider-Man Remastered 499 TL 1.099 TL %120 UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection 499 TL 899 TL %80 Returnal 599 TL 1.099 TL %83 Sackboy: A Big Adventure 599 TL 1.099 TL %83 God of War 329 TL 899 TL %173 Days Gone 329 TL 899 TL %173 Horizon: Zero Dawn – Complete Edition 329 TL 899 TL %173 Ratchet & Clank 599 TL 1.099 TL %83 Predator: Hunting Grounds 249 TL 549 TL %120

Bunun dışında Dark Souls Remastered ve Dark Souls 2: Scholar of the First Sin oyunlarının fiyatları da 599 TL’den 880 TL’ye çıkarak %47 zam yedi.