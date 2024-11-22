PlayStation oyunlarında Black Friday indirimleri başladı. %70 gibi devasa oranlara varan indirimlerle 2025 boyunca oynayacağınız oyunları şimdiden satın alabilirsiniz.

Dijital alışverişin her türlüsü için Black Friday indirimleri başlamış durumda. Tabii Türkiye'de "Black Friday" indirimleri her platformda farklı isimle anılıyor. Sony de beklenen duyuruyu gerçekleştirdi ve PlayStation oyunlarında %70'e varan indirimlerin görüldüğü PlayStation Store Black Friday indirimleri resmen başladı. Bizler de sizin için indirimlerden öne çıkanlarını derledik…

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Black Friday indirimleri kapsamında Marvel’s Spider-Man 2'den EA Sports FC25'e, Baldur's Gate 3'ten Diablo IV'e pek çok oyunda indirim bulunuyor. Dolayısıyla yakın zamanda satın almayı düşündüğünüz bir oyun varsa PlayStation Store sayfasını mutlaka ziyaret etmelisin. Bununla birlikte indirim oranlarının oyundan oyuna değişiklik gösterdiğini belirtelim.

PlayStation Store Black Friday indirimlerinde öne çıkan oyunlar:

İndirimli Fiyatı Normal Fiyatı EA Sports FC25 1.449,99 TL (%50 indirim) 2.899,99 TL God of War Ragnarök 1.399,50 TL (%50 indirim) 2.799,00 TL Red Dead Redemption 2 758,67 TL (%67 indirim) 2.299,00 TL Hogwarts Legacy 944,70 TL (%70 indirim) 3.149,00 TL Cyberpunk 2077 1.399,50 TL (%50 indirim) 2.799,00 TL HITMAN World of Assassination 1.574,55 TL (%55 indirim) 3.499,00 TL Rise of the Ronin 1.735,38 TL (%38 indirim) 2.799,00 TL FINAL FANTASY VII REBIRTH 1.679,40 TL (%40 indirim) 2.799,00 TL Diablo IV 1.079,99 TL (%40 indirim) 1.799,99 TL Marvel’s Spider-Man 2 1.735,38 TL (%38 indirim) 2.799,00 TL

NOT: Oyunların standart sürümleri ile genişleme paketi ya da deluxe sürümlerinde indirim oranı farkları görülebilir.