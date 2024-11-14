PlayStation Plus Oyun Kataloğuna Kasım Ayında Eklenecek Bazı Oyunlar Açıklandı

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PlayStation Plus Oyun Kataloğuna Kasım Ayında Eklenecek Bazı Oyunlar Açıklandı
PlayStation Plus oyun kataloğuna bu ay bitmeden eklenecek bazı yeni oyunlar açıklandı.

Sony'nin oyun konsolu serisi olan PlayStation'ın oyunları genellikle biraz tuzlu fiyatlarıyla biliniyorlar. Bu noktada PlayStation Plus gibi abonelikler, farklı oyunlara erişim sağlamaları ile oyunseverlerin yüzünü güldürüyor. Bu ay içinde PlayStation Plus'a gelecek olan yeni yapımlar arasında pek çok farklı türden oyunlar yer alıyor. 

PlayStation Plus'a yeni gelecek olan yeni oyunlar arasında oyuncuları en çok heyecanlandıracak yapım ise Dying Light 2: Stay Human gibi gözüküyor. Sosyal medyada da oyunseverlerin en çok odaklandığı yapım bu olarak gözüküyor.

İşte PlayStation Plus oyun kataloğunda yer alacak yeni oyunlar:

  • Grand Theft Auto V
  • Dying Light 2: Stay Human
  • Like a Dragon: Ishin!
  • MotoGP 24
  • The Sims 4 Island Living
  • Overcooked! All You Can Eat

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunların fiyatları

Oyun Fiyatı
Grand Theft Auto V 39,99 dolar
Dying Light 2: Stay Human 69,99 dolar
Like a Dragon: Ishini 59,99 dolar
MotoGP 24 69,99 dolar
The Sims 4: Island Living 39,99 dolar
Overcooked! All You Can Eat 39,99 dolar

Yukarıda yer alan yapımlar bu ay bitmeden önce PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek. Yeni oyunlar dışında kütüphanede yüzlerce oyun yer alıyor. 
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