Sony'nin oyun konsolu serisi olan PlayStation'ın oyunları genellikle biraz tuzlu fiyatlarıyla biliniyorlar. Bu noktada PlayStation Plus gibi abonelikler, farklı oyunlara erişim sağlamaları ile oyunseverlerin yüzünü güldürüyor. Bu ay içinde PlayStation Plus'a gelecek olan yeni yapımlar arasında pek çok farklı türden oyunlar yer alıyor.
PlayStation Plus'a yeni gelecek olan yeni oyunlar arasında oyuncuları en çok heyecanlandıracak yapım ise Dying Light 2: Stay Human gibi gözüküyor. Sosyal medyada da oyunseverlerin en çok odaklandığı yapım bu olarak gözüküyor.
İşte PlayStation Plus oyun kataloğunda yer alacak yeni oyunlar:
- Grand Theft Auto V
- Dying Light 2: Stay Human
- Like a Dragon: Ishin!
- MotoGP 24
- The Sims 4 Island Living
- Overcooked! All You Can Eat
PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunların fiyatları
|Oyun
|Fiyatı
|Grand Theft Auto V
|39,99 dolar
|Dying Light 2: Stay Human
|69,99 dolar
|Like a Dragon: Ishini
|59,99 dolar
|MotoGP 24
|69,99 dolar
|The Sims 4: Island Living
|39,99 dolar
|Overcooked! All You Can Eat
|39,99 dolar
Yukarıda yer alan yapımlar bu ay bitmeden önce PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek. Yeni oyunlar dışında kütüphanede yüzlerce oyun yer alıyor.