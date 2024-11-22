Sony, Black Friday indirimleri kapsamında PlayStation Plus abonelik fiyatlarına %30'a varan indirim yaptı.

Günümüzde oyun fiyatları arşa çıktığından onlarca oyuna ücretsiz erişim imkanı sunan abonelik servislerinin değeri daha da artmış durumda. Game Pass, oyun abonelik hizmeti söz konusu dendiğinde aklımıza ilk gelen servis olsa da Sony de PlayStation Plus ile PlayStation sahiplerini oyun oynamak için düzenli olarak binlerce lira verme zorunluluğundan kurtarıyor.

Bilmeyenler için; PlayStation Plus'ın Deluxe, Extra ve Essential adında üç farklı abonelik paketi bulunuyor ve her bir paket kendi içinde farklı avantajlar sunuyor. Örneğin en üst paket olan Deluxe pakette en geniş oyun kütüphanesine erişmenin yanı sıra her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar alabiliyor ve yeni oyunları kısa süreliğine deneme imkanı bulabiliyorsunuz.

PlayStation Plus yıllık aboneliği, kısa süreliğine indirimli

Sony, PlayStation Store'da başlayan Black Friday indirimleri kapsamında PlayStation Plus aboneliklerinde de indirime gitti. Bu kapsamda 12 aylık Deluxe, Extra ve Essential PS Plus abonelik fiyatları şu şekilde oldu:

İndirimli fiyatı Normal Fiyatı Essential 1.120 TL (%20 indirim) 1.400 TL Extra 1.755 TL (%25 indirim) 2.340 TL Deluxe 1.918 TL (%30 indirim) 2.740 TL

PlayStation Plus'a web sitesi üzerinden abone olamıyorsunuz. Ayrıca indirimlerin aylık fiyatlarda geçerli olmadığını belirtelim. PlayStation ya da PlayStation mobil uygulaması üzerinden dilediğiniz PS Plus paketini seçtikten sonra 12 aylık sürümü seçtiğinizde indirimli fiyattan abone olabiliyorsunuz.