İsveç merkezli otomobil üreticisi Polestar, şubat ayında Precept konseptini tanıtmıştı. Şirketten yapılan yeni bir açıklama ile şirketin ilk SUV’u olacak Polestar 3’ün Precept konseptine çok benzeyeceğini açıklandı.

Koronavirüs pandemisi, birçok şirketi etkilediği gibi otomobil üreticilerini de etkiliyor. Otomobil üreticilerinin yeni otomobillerini tanıttığı otomobil fuarları, virüs salgını nedeniyle ertelendi veya iptal edildi. En önemli otomobil fuarlarından olan Cenevre Otomobil Fuarı da koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen etkinlikler arasında yer alıyor.

Cenevre Otomobil Fuarı’nın ertelenmesi otomobil üreticilerinin yeni araçlarının tanıtılmasını sekteye uğratmıştı. Fuarın ertelenmesi nedeniyle şirketler, yeni araçlarını çevrimiçi olarak tanıtmaya başladılar.

Cenevre Otomobil Fuarı’nın iptal edilmesi nedeniyle İsveç merkezli otomobil üreticisi Polestar, Precept konseptini çevrimiçi olarak tanıtmak zorunda kalmıştı. Markanın yeni tasarım çizgilerini ve teknolojilerini gösteren Precept konseptinin tasarım çizgilerini taşıyacak ilk aracı da belli oldu.

Precept konseptiyle Polestar 3’ün de tanıtımı yapılmış oldu

Polestar’ın Tasarım Yöneticisi Maximilian Missoni, Precept konseptini taşıyacak ilk araçlarının Polestar 3 olacağını açıkladı. Missoni, “Precept, sadece markanın tasarım dilini tanıtmadı. Aynı zamanda Polestar 3'ü de tanıttı” dedi.

Polestar 3, beklenilenin aksine bir sedan değil SUV olarak karşımıza çıkacak. Polestar 3, İsveçli otomobil üreticisinin ilk SUV aracı olacak. Aracın yayınlanan fotoğrafları, Precept konseptinin SUV’a dikkat çekici şekilde yansıtıldığını gösteriyor.

Precept konseptinin SmartZone tasarım tarzı aracın ön kısmının yanı sıra diğer dış çizgilere de taşınacak görünüyor. Precept’in Thor’un Çekici olarak isimlendirilen LED far tasarımı ve stop tasarımı, Polestar 3’te de yer alacak. Aracın kabininde Android tabanlı olarak çalışan 15 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranı ve 12.5 inç büyüklüğünde bir sürücü gösterge ekranı olacak.

Polestar yöneticisi Missoni, şirketin gelecek araçlarında iç mekandaki geliştirmelerin devam edeceğini açıkladı. Missoni, Google’la yaptıkları iş birliği sayesinde bilgi-eğlence sisteminin ve ses tanıma sisteminin araçlarını bir sonraki seviyeye taşıyacağını söyledi.

İsveç merkezli otomobil üreticisinin ilk SUV’u olacak, tasarımı ile dikkat çeken Polestar 3’ü yollarda görmek için bir süre daha bekleyeceğiz. Elektrikli bir SUV araç olacak Polestar 3, 2021’de piyasada olacak.