İsveçli şirket Polestar’ın yeni konsept arabası Precept’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Daha önce önümüzdeki hafta sergilenecek olan elektrikli aracın iç tasarımını gösteren görseller yayınlanmıştı. Yeni görsellerse aracın dış tasarımının şıklığını ve yenilikçiliğini ortaya koydu.

İsveçli araç üreticisi Polestar, iki adet otomobil modeline sahip. Bu modellerin adları oldukça basit ve akılda kalıcı olması için Polestar 1 ve Polestar 2 olarak seçilmiş. Yeni bir modelin daha üzerinde çalışan şirket, bu sefer daha orijinal bir isimde karar kılıyor gibi görünüyor. Polestar, yeni Precept modeliyle geleceğe dair planlarını ve ileriye dönük araba tasarımlarının bir taslağını ortaya koymayı planlıyor.

Precept, Cenevre’de düzenlenecek 'Cenevre Otomobil Fuarı' dâhilinde sergilenmeyi bekliyor. Günümüzde araba üreticileri yeni modellerde daha yumuşak ve sade geçişler kullanıyor. Çağın değiştiğini gösteren bu tasarım stillerinin kullanıldığı modellerden biri de Precept olacak. Dört kapılı olarak çıkacak araç, şirketin tasarım dilinin ne kadar değiştiğini gözler önüne seriyor.

Dış tasarım:

Arabanın ön kısmında, radyatör ızgarasının olması gereken yerde SmartZone adında bir bölüm bulunuyor. SmartZone, iki adet radar sensörünü ve bir adet yüksek çözünürlüklü kamerayı bünyesinde barındırıyor. SmartZone’u ise Thor’s Hammer ön farları çevreliyor.

Kullanılan minimalist tasarım, arabanın pürüzsüz ve aerodinamik yapısını destekler nitelikte. Bu tasarım özelliklerine bir örnek verecek olursak; arabanın ön kısmında bulunan kanat, kaputa hava akışı sağlıyor diyebiliriz.

İç tasarım ve akıllı sürücü arayüzü:

Precept’in sürücü kısmında akıllı bir ‘insan/makine arayüzü’ (HMI) ekranı bulunuyor. Bu ekranlar, yeni arabalarda artık çokça karşımıza çıkıyor. Bu ekran sayesinde arabanın yanları ve arkası ayna kullanmadan izlenebiliyor. Çeşitli güvenlik özellikleri de bulunan panelde navigasyon hizmetleri gibi birçok hizmet kullanılabiliyor. Android’le çalıştırılan ve Google tarafından desteklenen ‘HMI’ ekranı, göz takip özelliğini kullanarak kendisine çok fazla bakan sürücüyü yola bakması gerektiği konusunda da uyarıyor.

Polestar’ın aracının iç tasarımında kullanılan malzemelerin çoğu, ağırlığı ve plastik israfını azaltmak amacıyla özenle seçilmiş. Arabanın tasarım şefi Maximilian Missoni, Polestar’ın tasarım sürecinde izlediği yolu şu şekilde açıklıyor:

“Polestar’ın estetik yapısı, geçmişin otomotiv tasarımlarını örnek almak yerine son teknolojilere dayanıyor. Teknolojiyi insanların problemlerini çözen bir araç olarak görüyoruz ve tasarımları bu düşünceden yola çıkarak yapıyoruz. Sürdürülebilir materyaller ve yüksel teknolojiyle birlikte yenilikçi ve lüks arabalarda yeni bir maceraya yelken açıyoruz.”