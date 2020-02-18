Polestar, Android İşletim Sistemli Yeni Otomobilini Gösterdi

Elektrikli otomobil firması Polestar, otomobiller için üretilen Android Automotive işletim sistemiyle çalışacak yeni aracından birkaç görüntü paylaştı. Şirket, Android işletim sistemli araçların geleceği hakkında da küçük bir açıklama yaptı.

Google tarafından geliştirilen Android işletim sisteminin en büyük özelliği, elbette aşırı büyük bir ekosisteme destek verebiliyor olması. Günümüzde akıllı telefonların dışında birçok alanda da Android’in özelleştirilmiş versiyonlarını görüyoruz. Hâlihazırda oldukça yaygın olan Android, gelecekte çok daha büyük bir ekosisteme sahip olacak gibi görünüyor.

İşte bu ekosistemi genişletecek olan şeylerden biri de günlük hayatın vazgeçilmezlerinden otomobiller. Elektrikli otomobil firması Polestar, bu konuda en büyük girişimleri yapan şirketlerden birisi. Firma, bugün Android ile çalışan ve sürücüye göre kişiselleştirilebilen yeni gösterge panelinden bir görüntü paylaştı.

Polestar, Android Automotive işletim sistemli yeni panelini gösterdi:

Polestar, Google’ın otomobiller için geliştirdiği Android Automotive işletim sistemini kullanan ilk arabayı üretme yolunda hızla ilerliyor. Volvo ve Çinli otomobil üreticisi Geely’den destek alan Polestar, kendisine Tesla gibi elektrikli performans otomobilleri üretme hedefi koyan bir şirket.

Polestar’ın ilk aracı Polestar 1, yalnızca sınırlı sayıda üretilecek lüks ve hibrit bir spor araba. Firmanın Android Automotive işletim sistemini kullanacak ilk araçları Polestar 2 ise tamamen elektrikli bir sisteme sahip olacak. Polestar 2’nin en muhtemel rakibi de Tesla Model 3 gibi görünüyor.

Polestar 2, Polestar’a özgü olan tasarımın yanı sıra Android işletim sistemi entegre edilmiş olarak gelecek. Araçta Google Haritalar, Google Asistan ve üçüncü parti uygulamalar için Google Play Store bulunacak. Peki bu aracın kişiselleştirilecek yönü neresi? Gelin, Polestar’ın bugün yaptığı açıklamaya bakalım:

“Polestar, Android’i gerçekten kişiselleştirilmiş ve bağlamsal bir deneyim oluşturmak için bir platform olarak kullanmaya devam edecek. Bu entegrasyon; mevcut ayna, koltuk, klima ve eğlence ayarlarının, sürücünün kişisel tercihlerine göre ayarlanmasının ötesinde otomobilde yeni olanaklar sunacak.”

Google Haritalar ve ADAS birbirine entegre olacak:

Polestar 2, bunlarla birlikte Google Haritalar ve Polestar’ın Advanced Driver Assistant System’ı (ADAS - Gelişmiş Sürücü Asistan Sistemi) içinde barındıracak. ADAS, yolun fiziksel biçimini hesaba katarak daha güvenli manevra önerilerinde bulunabilecek.

Polestar, özellikle dikkate dayalı sistemleriyle de fazlasıyla konuşuluyor. Şirket, sürücünün güvenliği için geliştirilen göz takip sistemlerinin de ötesine geçiyor. Polestar'ın sistemi, sürücünün göz takibini yaparak araç göstergelerinde değişiklikler yapıyor.

Bu bağlamda en anlaşılabilir örnek, göstergede gösterilecek içeriklerin ve parlaklığın yönetimi olabilir. Sürücü göstergeye bakmıyorsa göstergenin ışığı sürücünün dikkatini çekmesin diye gösterge parlaklığı azalacak. Sürücü göstergeye baktığı zaman da parlaklık artacak.

Polestar’ın bahsettiğimiz tüm sistemleri ne derece başarıyla çalışacak, bunu şu an tahmin etmek elbette zor fakat biz, önümüzdeki yıllarda Polestar’ın öncülük ettiği bu tür kullanımların diğer şirketler tarafından da benimseneceğini düşünüyoruz. Polestar, yeni nesil HMI tasarım konseptini 25 Şubat’ta göstereceğini açıkladı.