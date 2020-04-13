"Türkiye'nin Yüzde 90'ı Sokağa Çıkma Yasağı İstiyor"

CURIOCITY isimli bir araştırma şirketi, vatandaşların koronavirüsle kapsamında neler yaptığını ve neler düşündüğünü araştırdı. 4.000'den fazla vatandaşla yapılan araştırma, ülkenin yüzde 90'ının sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istediğini ortaya koyuyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, yayılımını hız kesmeden sürdürüyor. Bugüne kadar 110 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgın, neredeyse 1 aydır ülkemizi de tehdit ediyor ve yetkililer, salgının yayılma hızını düşürebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bağlamda alınan tedbirlerin başında da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı geliyor.

Peki vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ile ilgili neler düşünüyorlar? İşte bu sorunun cevabı, uzunca bir süredir kamuoyu araştırmaları yapan CURIOCITY tarafından ele alındı. Yapılan yeni araştırmaya göre vatandaşlar, koronavirüs salgınının hızının kesilebilmesi için derhal sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Üstelik her 10 vatandaştan 9'unun görüşü bu yönde.

CURIOCITY, araştırmasını 3-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdi. 81 ilde yaşı en az 15 olan 4.140 vatandaşa mobil kanallar aracılığıyla ulaşan şirket, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yüzde 90'lık sonuca ulaştı. Yapılan araştırma, her 3 kişiden birinin, son 1 hafta içerisinde evden dışarı çıkmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor. Yani vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı isteseler de şartlar, şu an için buna çok uygun değil.

Yapılan araştırmaya göre vatandaşların yüzde 66'sı, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Vatandaşların yüzde 14'üne göre ise bölgesel sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Yaşadıkları şehirde sokağa çıkma yasağının uygulanması gerektiğini düşünenlerin sayısı yüzde 5 olarak belirirken, vatandaşların yüzde 4'ü ise küçük çaplı sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorlar.

Araştırmaya katılan vatandaşların sadece yüzde 34'ü, son bir haftada evden hiç çıkmadığını ifade ediyor. Kadınlar, evden çıkmama hususuna yüzde 44 oranında uyum sağlarken, erkeklerin yüzde 77'si dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Erkekler, hemen her gün evden çıkmak zorunda olduklarını ifade ederken kadınlarda ise bu durum, ortalama 3 güne tekabül ediyor.

Vatandaşların sokağa çıkma nedenleri daha çok zorunluluk

CURIOCITY tarafından yapılan araştırmaya göre vatandaşlar daha çok, zorunluluklar nedeniyle dışarı çıkıyorlar. Öyle ki vatandaşların yüzde 61'i, market ya da eczane gibi zorunluluklar nedeniyle dışarı çıkıyor. Dışarı çıkan kadınların yüzde 73'ü, bu iki neden dolayısı ile sokağa çıktıklarını ifade ediyorlar. Yüzde 39'luk kesim ise iş nedeniyle sokağa çıkmak zorunda olduklarını ifade ediyor.

Yapılan araştırma erkeklerin yüzde 53'ünün, kadınların ise yüzde 22'sinin iş nedeniyle sokağa çıkmak zorunda olduğunu ifade ediyor. Ayrıca vatandaşların yüzde 16 gibi bölümü, bankacılık işlemlerini halledebilmek ve çeşitli ödemeler yapmak için sokağa çıktıklarını söylüyorlar. Vatandaşların yüzde 9'u hava almak için dışarı çıkarken yüzde 4'ü ise yürüyüş yapmak için dışarı çıktığını söylüyor.

Dışarı çıkanların yüzde 70'i kolonya ya da dezenfektan kullanıyor

Sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlar, hijyen konusuna da fazlasıyla önem veriyorlar. Öyle ki sokağa çıkan vatandaşların yüzde 86'sı, sokağa çıkarken en az bir korunma yöntemine başvuruyor. Sokağa çıkan kadınların yüzde 11'i, erkeklerin yüzde 16'sı ne yazık ki herhangi bir önlem almamaya devam ediyorlar. Ayrıca vatandaşların yüzde 50'si maskesi olmadan sokağa çıkmıyor.

Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 51'i, evinden çıkarken taktığı maskeyi hiç çıkarmadan evine dönüyor. Ancak bu konuda erkekler biraz daha kırılgan bir tavır sergiliyorlar. Çünkü kadınların yüzde 62'si maskesini hiç çıkarmazken erkeklerin yüzde 38'i ise maskesini hiç çıkarmıyor. Toplum genelindeki eldiven kullanım oranı ise yüzde 37 olarak karşımıza çıkıyor.