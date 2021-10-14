Özellikle de ABD'li polislerin sıklıkla uyguladıkları bir işlem var. Bir aracı durduran polis memuru, sürücü ile görüşmeden önce aracın bagajına dokunur. Peki neden? ABD'li trafik güvenliği uzmanı Steve Montiero, polislerin neden böyle bir şey yaptığını açıkladı

Eğer polislik mesleğine ilginiz varsa ve sosyal medyada polislerle ilgili videolar izliyorsanız, özellikle de ABD'de görülen ilginç bir duruma mutlaka denk gelmişsiniz. Polisler, durdukları bir aracın yanına yaklaştıklarında önce bagaj bölümüne dokunur, sonra da sürücü ile konuşurlar. Peki neden? Polisler neden böyle bir şey yapıyor?

Pek çok kişinin merak ettiği bu konu, bir etkinliğe katılan ABD'li trafik güvenliği uzmanı Steve Montiero'ya yöneltildi. Durumu oldukça basit bir şekilde izah eden yetkili isim, bu işlemin birkaç nedeni olduğunu belirtti. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, polislerin neden sıklıkla böyle bir şey yaptıklarına birlikte bakalım.

"Çok sayıda prosedürden bir tanesi"

Steve Montiero, kolluk kuvvetlerinin görevleri sırasında uygulamak zorunda olduğu çok sayıda prosedür olduğunu, araç arkasına dokunmanın da bunlardan bir tanesi olduğunu ifade ediyor. Kolluk kuvvetlerinin böyle bir şey yapmasının ardında yatan ilk nedenin bagajın gerçekten kapalı olduğundan emin olmak olduğunu belirten Montiero, bunun pek çok kişi için çılgınca olduğunu ancak durdurulan bir aracın polise saldırı düzenlemek isteyen bir teröriste ev sahipliği yapabiliyor olabileceğini söylüyor. Polisler bu sayede bagajın kapalı olduğundan emin olup, görevlerini yerine getiriyorlar.

Bu hareketin başka bir nedeni daha var. Steve Montiero, polislerin bagaja dokunduğu an parmak izi bıraktığını, bunun da hem kendisi hem de araç sahibi için önemli olduğunu belirtiyor. Şayet araç, durdurulduktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışır ya da polis memuruna herhangi bir şey olursa, bırakılan parmak izi sayesinde araç ile görevli memur arasında bir ilişki olduğu anlaşılıyor, buna göre adımlar atılıyor. Montiero'ya göre polislerin yaptığı bu hareket, herkesin güvenliğini sağlamak için uygulanan basit taktiklerden yalnızca birisi...

İşte polislerin bagajlara dokunduğunu gösteren bazı görüntüler