PC platformunda geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Wallpaper Engine'in Android sürümü geliyor. Uygulamanın Ekim veya Kasım ayı başında sunulması bekleniyor.

Popüler PC duvar kağıdı uygulaması Wallpaper Engine'in Android sürümü, aynı adı taşıyan geliştiricisine göre büyük olasılıkla Ekim veya Kasım ayının başlarında geliyor.

Wallpaper Engine Ekibi, Steam sayfasında yaptığı duyuruda, uygulamanın 4 dolarlık Windows yazılımının ücretsiz bir uzantısı olarak hizmet vereceğini ve kullanıcıların masaüstü koleksiyonlarını yerel bir Wi-Fi ağı üzerinden Android telefonlara ve tabletlere aktarmalarına imkan tanıyacağını açıkladı. Herhangi bir reklam veya uygulama içi satın alma olmayacak ancak Android kullanıcıları Steam Workshop eklentilerine doğrudan erişemediğinden Windows uygulamasıyla bağlantı gerekecek.

Pil ömrünü uzatmak için kare hızlarında değişiklik yapılabilecek

Android cihazlara gönderilen duvar kağıtlarının mobil uyumlu bir biçime dönüştürülmesi de gerekecek ancak süreç dinamik olacak ve özelleştirilebilir ayarlarla tamamlanmış olacak. Performans veya pil ömrü konusunda endişe duyan kullanıcılar, kare hızı sınırlamaları gibi özelliklerde değişiklik yapabilecekler.

Uygulamanın Android ayağının "iddialı bir girişim" olduğu söyleniyor ancak Android'in geniş kullanıcı tabanı göz önüne alındığında bu adımın atılmasının gerekli olduğu görülüyor. Yapılan işin “gelecekteki potansiyel uzantılar” için zemin hazırlaması bekleniyor ancak bu konuda tek seçenek Mac ve Linux. iOS ve iPadOS'in son derece sınırlı özelleştirme seçeneklerine sahip olduğunu da göz önünde bulundurmakta fayda var.