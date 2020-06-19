Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Evden Çalışma Sistemi Desteklenmeli

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Zorunlu değilse iş yerlerinin evden çalışma sistemine geçmesi desteklenmeli" dedi ve tavsiyelerini aktardı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs salgınının etkileriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlaması getirmeden de salgını önlemenin mümkün olacağını kaydeden Ceyhan, bunun için alınması gereken önlemleri aktardı.

İlk olarak maske zorunluluğu konusuna değinen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Tüm ülkede maske takma zorunluluğu getirilmeli, takmayanlara cezai yaptırım uygulanmalı" dedi. Bilindiği üzere şu anda ülkemizde 42 ilde maske takmadan sokağa çıkmak yasak.

Kademeli mesai ve evden çalışma modelleri desteklenmeli:

Koronavirüsle mücadelede bundan sonrası için alınması gereken önlemleri aktarmaya devam eden Ceyhan, bu önlemleri alt başlıklar hâlinde şöyle sıraladı:

Toplanma sayılarında kısıtlama: " Yaşadığımız deneyimler bize taziye evinden 190 vakanın çıkabildiğini, asker uğurlamasında çok sayıda insanın enfekte olabileceğini gösterdi. Tek odaktan yüksek sayıda hasta çıkmasını önlemek için farklı sebeplerle bir araya gelinebilecek etkinliklere kişi sayısı sınırlaması getirilmeli."

Yaşadığımız deneyimler bize taziye evinden 190 vakanın çıkabildiğini, asker uğurlamasında çok sayıda insanın enfekte olabileceğini gösterdi. Tek odaktan yüksek sayıda hasta çıkmasını önlemek için farklı sebeplerle bir araya gelinebilecek etkinliklere kişi sayısı sınırlaması getirilmeli." Kademeli mesai ve evden çalışma: " Toplu ulaşımda sıkışıklığın önüne geçebilmenin yolu kademeli mesaiden geçiyor. Her iş kolunun farklı saatlerde işe başlayıp bitirmesi insanların kalabalık ortamlara girmesini önler. İş tanımı evden çalışmaya müsait çok sayıda iş kolu var. Zorunlu değilse iş yerlerinin evden çalışma sistemine geçmesi desteklenmeli."

Toplu ulaşımda sıkışıklığın önüne geçebilmenin yolu kademeli mesaiden geçiyor. Her iş kolunun farklı saatlerde işe başlayıp bitirmesi insanların kalabalık ortamlara girmesini önler. İş tanımı evden çalışmaya müsait çok sayıda iş kolu var. Zorunlu değilse iş yerlerinin evden çalışma sistemine geçmesi desteklenmeli." Sınavlara yönelik önlemler: "Toplu sınav sistemi için de benzer önerilerim var. Sınav salonları artırılabilir ama en büyük risk alanı sınav salonları değil oraya toplu taşıma yöntemiyle gidip gelecek kişiler. Bir grup 9’da başlayabilir bir grup 9.30’da. Bu yolla o gün toplu taşımadaki kalabalıkların önüne geçilebilir."

Türkiye'de yapılan şehirlerarası yolculuklara da değinen Ceyhan, bu konu hakkındaki görüşlerini şöyle açıkladı: "Türkiye’nin birçok ilinde vaka sayısının artışının kaynağı İstanbul, Ankara, Konya gibi şehirlerden ufak illere giden ve salgını başlatan kişiler. Özellikle otobüs yolculukları bazen 10, bazen 20 saat sürüyor. Bu süre dâhilinde herkesin aralıksız olarak maske takması imkânsız. Şehirlerarası yolculuklarda bir gün önce test yaptırıp negatif raporu alınırsa seyahatler sonrası ortaya çıkacak bulaş oranı %60 oranında önlenebilir diye düşünüyorum."