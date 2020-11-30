Gönüllü Koronavirüs Aşısı Olan Vatandaşlara Önemli Uyarı

Kendisi de bir gönüllü olan Prof. Dr. Necmettin Ünal, diğer gönüllüler için de önemli olan bir açıklamada bulundu. Aşı olan kişilerin rahatlamaması gerektiğini söyleyen Ünal, aşının etki süresiyle ilgili hiçbir bilgiye sahip olunmadığını, tedbirlere devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, gönüllü olarak koronavirüs aşısı vurulan vatandaşları ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Vatandaşların, aşı vurulmuş olsalar bile dikkatli olup, salgın kurallarına uymaları gerektiğini söyleyen profesör, aşıların ne kadar süreyle etkili olacağının bilinmediğini ifade etti.

Necmettin Ünal, gönüllü olarak koronavirüs aşısı yaptıran isimlerden bir tanesi. Almanya'da üretilen ve Türkiye'de 56 kişiye uygulanan aşının gönüllüsü olan isimlerden Ünal, faz 3 çalışmalarındaki aşının hiçbir yan etkisini görmediğini söyledi. Tıp sektörü içinde olduğu için de heyecanlanmadığını belirten profesör, akşam yemeği yer gibi iki doz aşı vurulduğunu, her şeyin yolunda gitmesi temennisi içinde olduğu ifade etti.

"Kurallara uymaya devam edilmeli"

Gönüllüler arasında olup, gerçek aşı mı vurulduğunu yoksa plasebo grubunda mı olmadığını bilmediğini söyleyen Necmettin Ünal, kendisinin hangi grupta olduğunu öğrenmeye de meraklı olmadığını ifade ediyor. Ancak yetkililerin bağışıklık konusunda onay vermeleri durumunda rahatlayacağını ifade eden profesör, o güne kadar da tedbirlere uymaya devam edeceğini belirtiyor.

Ünal'ın değindiği başka bir konuysa, Türkiye'ye gelecek koronavirüs aşısı sayısı. İlk etapta temin edilebilen aşı miktarının ülke genelindeki bağışıklığı sağlamaya yetmeyeceğini ifade eden Ünal, salgının bir süre daha devam edeceğini ancak sağlık sistemi ve ekonomiye verdiği yükün azalacağını düşündüğünü belirtiyor. Süreçle ilgili net bir şey söylemek için çok erken olduğunu ifade eden profesör, aşıların uygulanmaya başlamasıyla birlikte tablonun şekilleneceğinin altını çiziyor.