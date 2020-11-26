Sağlık Bakanı, Milli Aşı Adayıyla İlgili Açıklama Yaptı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen milli COVID-19 aşı adayının takvime uygun olarak denenmeye devam ettiğini söyledi. Aşının gönüllülere ikinci dozunun yapılmaya başladığını da duyurdu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok büyük sorunlara yol açan ve hayatı durma noktasına getiren COVID-19 pandemisi, tüm ülkeleri olağanüstü kararlar almak zorunda bırakıyor. Bu tehlikeli virüse karşı savaşmak için insanlığın elindeki en büyük koz ise aşı çalışmaları oluyor. Son dönemde aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haberler gelmeye başladı. Türkiye'nin Aralık 2020'de Çin'den 10 milyon COVID-19 aşısı alacağını ve önümüzdeki aylarda bu şekilde devam edeceğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yerli aşı çalışmalarıyla ilgili de önemli bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz" ifadelerini kullandı.

Vaka sayıları artıyor

Dün Türkiye'de uzun bir aradan sonra ilk kez açıklanan vaka sayısı, düne göre bugün daha yüksek seviyede seyretti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bugün ülkemizde 168.348 COVID-19 testi yapıldığı ve bu sonuca göre 29.132 kişide COVID-19 virüsüne rastlandığı açıklandı. Bu vakalardan 6.876 tanesi semptom gösterirken 174 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada dünyada tüm aşı platformlarında aşı üretmeye çalışan ender ülkelerden biri olduğumuzu ve Nisan 2021'de ilk yerli COVID-19 aşımıza kavuşmayı hedeflediğimizi söylemişti. İlerleyen günlerde yeni gelişmeler oldukça sizleri durum hakkında bilgilendireceğiz.