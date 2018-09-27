Eğer aklınızda profesyonel videolar çekip yayınlamak gibi düşünceler varsa, sahip olmanız gereken en önemli ekipmanlardan biri de tripod. Biz de bu ihtiyacınızı karşılayabilecek ve Teknostore'da bulunan 5 uygun fiyatlı tripodu sizler için derledik.

Tripodlar, video ve fotoğraf çekimlerinde işleri en çok kolaylaştıran ve en gerekli ekipmanların başında geliyor. Özellikle video içerikleri üretmek isteyenler için olmazsa olmaz olan tripodlar, tahmin edersiniz ki almak istediğimizde yüzlerce farklı seçenek sunuyor. Ancak hem uygun fiyatlı hem de performans olarak yolda bırakmayacak bir tripod bulmak için biraz bakınmak gerekiyor. Biz de böyle bir ihtiyacı olanlara rehber olabilecek bir liste hazırladık ve 5 tripoddan bahsettik. Ürünler hakkında detaylı bilgiyi, ürün başlığındaki linke tıklayarak Teknostore sayfasından alabilirsiniz.

JUO Esnek Ahtapot Tripod; cep telefonları, GoPro ve CLR/DSLR fotoğraf makineleri için uyumlu, oldukça dayanıklı ve aynı zamanda esnek bir tripod. Pek çok farklı ihtiyacınızı karşılayabilecek olan ürün, maksimum 1200 gram ağırlığı taşıyabiliyor.

Aynı anda hem kullanışlı bir selfie çubuğu hem de sabit videolar için bir tripod arıyorsanız, Xiaomi'nin bu ikisi bir arada ürünü tam size göre. Tripod, Bluetooth destekli ve 6 inç boyuta kadar olan tüm telefonlar ile uyumlu.

Aksiyon kamera, DSLR fotoğraf makinesi ya da telefonlarınızla yapacağınız çekimlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz 'Ultimax Ahtapot Tripod - Telefon Tutucu', 2.7 kg'ye kadar ağırlıktaki cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.

Eğer biraz daha profesyonel ve telefondan ziyade kamera için kullanışlı olabilecek bir tripod arıyorsanız, Hongfeng HF-3110 102cm Yarı Profesyonel Tripod başlangıç için pek çok ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Katlanabilir kolları sayesinde büyük bir hareket özgürlüğü sağlayaan KingMa 3-Way, hem monopod hem de tripod olarak kullanılabiliyor. Ürün tüm SJCAM, EKEN ve GoPro aksiyon kameraları ile uyumlu ve su geçirmez kılıfa sahip olan diğer aksiyon kameraları ile de kullanılabilir.

Eğer aradığınız ürünü listemizde bulamadıysanız ancak bir tripod edinmeyi kafanıza koyduysanız, buraya tıklayarak Teknostore'daki diğer tripod modellerine de göz atabilirsiniz.