Taiga Motors, Orca adını verdiği jet skilerin teslimatlarına başladı. Bu elektrikli jet skiler deniz üstünde oldukça keyifli vakit geçirmeyi sağlıyor.

Elektrikli araçlar artık hemen her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Ülkemizde jet ski olarak bilinen kişisel deniz araçları (jet ski aslında bir markadır) da artık elektrikli olarak üretilmeye başlandı. Bu alanda en yeni araçlardan biri ise Taiga Motors tarafından üretilen Orca oldu.

2018 yılında ilk elektrikli kar aracı prototipi ile karşımıza çıkan Taiga, o zamandan bu yana bu prototipi gerçek bir ürüne dönüştürüp piyasaya sürmeyi başardı. Sonrasında da gözünü kişisel deniz araçları alanına dikti. Orca da bu alandaki çalışmanın sonucu oldu.

Taiga tecrübesini denizlere aktardı

Kar araçları ve jet skiler aşağı yukarı aynı boyutlara sahip. Bu durum Taiga'ya deniz aracında güçlü fakat küçük bir güç sistemi kurabilme konusunda önemli bir avantaj sundu. Aracın elektrik motoru 120 kW güce çıkabiliyor ve 24 kWh'lik bataryaya sahip. Araca aynı anda iki kişi binebiliyor.

Aslında bu araç ilk olarak 2019 yılında tanıtılmıştı ancak teslimatlar bugün itibariyle başlamış durumda. Taiga CEO'su Samuel Bruneau, yaptığı açıklamada bugünün önemli bir gün olduğunu ve yazı Orca teslimatlarıyla başlatmakla kalmayıp, tüketicilere yönelik olarak ilk seri üretim elektrikli deniz araçlarını piyasaya sürdüklerini belirtti.

Taiga bu araçların anlık güç tüketimini, menzil modunda gidilebilen mesafeyi arttırabilmek amacıyla 40 kW ile sınırlandırıyor. Bu limit spor modunda ise 70 kW'ye çıkıyor. Vahşi modda ise aracın gücü 120 kW'a kadar çıkabiliyor ve güç ünitesi limitlerinde kullanılabiliyor.

Çılgınlar gibi kullanmanız durumunda bir saatten biraz daha uzun bir süre dayanan batarya daha ekonomik bir kullanımda daha uzun bir süre kullanım sağlıyor. Standart kablolarla ya da 240 volt seviye 2 şarj sistemiyle jet ski kolayca şarj olabiliyor. Taiga ayrıca kendi şarj istasyonu ağı için özel bir hızlı şarj teknolojisi desunuyor.

Taiga Orca'nın fiyatı 17,490 dolardan (şu anki kurla yaklaşık 306 bin TL) başlıyor, 24 bin dolara kadar çıkabiliyor.