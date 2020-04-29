PlayStation Plus abonelerinin Mayıs 2020’de ücretsiz olarak oynayabilecekleri oyunlar belli oldu. Oyunların belli olmasıyla birlikte daha önceki söylentilerin de asılsız olduğu ortaya çıktı.

PlayStation Plus kullanıcıları her ay yeni oyunlara ücretsiz olarak erişim hakkı kazanıyor. Son dönemde ortaya çıkan söylentilere göre Mayıs 2020 oyunları Dying Light ve Dark Souls Remastered olacaktı. Oyunların resmi olarak açıklanmasıyla birlikte bu söylentiler de ne yazık ki boşa çıkmış oldu.

Onun yerine PS Plus üyeleri bu ay bambaşka iki oyuna sahip olacak. Bunlar Cities: Skylines ve Farming Simulator 19 olarak açıklandı. Bu oyunlar kendi başlarına güzel yapımlar olsalar da söylentilerde adı geçen yapımlarla karşılaştırıldıklarında oyunların daha zayıf kaldıklarını söyleyebiliriz.

Cities: Skylines nasıl bir oyun?

Konsollarda pek fazla şehir inşa oyunu yok. Colossal Order bu tür oyunları konsollara taşımanın bütün zorluklarını atlattıktan sonra rekabetin çok zayıf olduğu bu alanın adeta tek hâkimi olmuştu. Şehirler büyüdükçe yeni binalara ve daha verimli sistemlere erişmek mümkün olan oyunda devasa bir şehir kurmayı amaçlıyoruz.

Cities: Skylines oyunu PlayStation mağazasında 179 liraya satılıyor. Oyun, 4.349 değerlendirmede 4,5 yıldızla gayet yüksek bir puana sahip. Oyunun gelecekte konsollara yapılacak şehir kurma oyunları için bir öncü olması bekleniyor.

Farming Simulator 19 nasıl bir oyun?

Amerika ve Avrupa’da çiftlikleriniz olmasını ister miydiniz? Gerçekte büyük bir çiftlik sahibi olmak oldukça masraflı ve çiftliği yönetmesi de oldukça zorlu olsa da Farming Simulator 19 tam olarak bu deneyimi yaşamayı sağlıyor. Oyunda 300’den fazla araç yer alıyor.

Farming Simulator 19 adlı oyun 179 TL'ye satılıyor. Oyunun notu da gayet yüksek ve 3.943 değerlendirme sonunda puan 4,5 yıldız olarak gözüküyor. Bu oyun geçtiğimiz günlerde bilgisayarlar için de kısa süreliğine ücretsiz olmuştu.

PlayStation Plus’ın bu ayki oyunlarında genel olarak simülasyon türünün üzerinde durduğu göze çarpıyor. PS Plus sahipleri bu oyunları 5 Mayıs’tan itibaren indirebilecek. Oyunlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz?