Yeni Horizon Zero Dawn Oyunu, PS5 İçin Geliştiriliyor

Son yılların en sevilen yapımlarından birisi olan Horizon Zero Dawn, yakında bir devam oyunuyla yeniden bizlerle buluşacak. VGC’nin haberine göre bu oyun, şu anda PlayStation 5 için geliştiriliyor. Üstelik Horizon Zero Dawn, en sonunda bir üçleme olarak karşımıza çıkacak.

2016 yılında düzenlenen E3 fuarında ortaya çıkan ve bir anda herkesin beğenisini toplamayı başaran Horizon Zero Dawn, 2017 yılının şubat ayında PlayStation 4 platformu için yayınlandı. Oyun, E3 2016’da kazandığı ilginin de hakkını vererek birçok oyuncu tarafından beğenildi.

İlk olarak PlayStation platformu için çıkan Horizon Zero Dawn’ı oynamak isteyen bilgisayar oyuncuları, geçtiğimiz haftalarda harika bir haber aldı. PlayStation Worldwide Studios Başkanı Hermen Hulst tarafından yapılan açıklamada oyunun 2020’nin yaz aylarında bilgisayara da geleceği duyurulmuştu. Peki yeni bir Horizon Zero Dawn oyunu bekleyenler ne durumda?

Devam oyunu PlayStation 5 için geliştiriliyor:

Horizon Zero Dawn’ı PlayStation 4 üzerinde oynama fırsatı bulan oyuncular, öyle görünüyor ki PlayStation 5’te de aynı atmosferi yaşamaya devam edecek. Birçok kaynaktan bilgi aldığını iddia eden VGC, yaptığı bir haberde Horizon Zero Dawn’ın devam oyununun şu anda PlayStation 5 için geliştirme aşamasında olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra VGC, serinin bir üçleme olacağını da aktardı.

Horizon Zero Dawn’ın devam oyunu aslında PlayStation 4 platformu için planlanmıştı. Hatta oyun, 2017 yılında ilk oyun çıktıktan sonra geliştirilmeye başlanmıştı ancak VGC’nin iddiasına göre yeni Horizon Zero Dawn oyunu, tamamen PlayStation 5 platformuna aktarıldı.

Oyunun PlayStation 5 için geliştirilmekte olduğunu söyleyen VGC, aynı zamanda yeni oyun hakkında da bazı bilgiler verdi. Habere göre devam oyunu, devasa bir haritaya sahip olacak ve oyuncuya keşfetme özgürlüğü verecek. Bununla birlikte oyunda bir co-op modu da bulunacak ancak co-op modunun hikâyeye bağlı olup olmayacağı şu an için bilinmiyor.

Peki Horizon Zero Dawn serisinin geleceği ne olacak? Bu sorunun cevabını almak için aslında 2017 yılına döneceğiz. Günümüzde PlayStation Worldwide Studios'un başkanı olan Guerilla Games'in kurucu ortağı Hermen Hulst, The Telegraph’a verdiği bir röportajda Horizon’ın oyun dünyasında uzun bir süre olacağını söylemişti.