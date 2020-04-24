PlayStation 5’in Oldukça Gerçekçi Görünen Konsept Arayüzü

Bir Reddit kullanıcısı, bu yılın sonlarına doğru tanıtılacak PlayStation 5 için hayal gücünü kullanarak oldukça gerçekçi bir arayüz tasarladı. Çok şık görünen konsept tasarım, pek çok Reddit kullanıcısının beğenisini kazanmayı başardı.

2020 yılının gelmesiyle birlikte teknoloji dünyasında gözler yeni nesil konsollara çevrilmiş durumda. Bu noktada Microsoft, yeni nesil Xbox’a dair sürekli yeni bilgiler paylaşsa da Sony cephesinde sessizlik korunuyor. Durum böyle olunca PlayStation 5’e dair pek çok konsept tasarım ortaya çıkıyor. Şimdi de bir Reddit kullanıcısı, Sony’nin yeni nesil konsolu için hayal gücünü kullanarak tasarladığı arayüzü paylaştı.

Reddit’te paylaşılan ve PlayStation 5’in konsept arayüzünü gösteren 13 saniyelik video, ilk bakışta birçok açıdan mevcut PlayStation 4’ün arayüz tasarımına benziyor. Konsept tasarımı daha dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde incelediğimizdeyse durumun esasında tam olarak böyle olmadığını görebiliyoruz. Gelin önce bir hayran tarafından oluşturulan bu konsept tasarım videosuna daha yakından göz atalım, daha sonrasındaysa üzerine konuşalım.

PlayStation 5’in hayran yapımı arayüz tasarımı:

Oldukça temiz ve kafa karıştırıcı olmayan bir görüntü sunduğunu söyleyebileceğimiz bu konsept tasarımda ekranın üstünde yalnızca bildirimler, arkadaşlar ve kupa simgeleri görünüyor. Bununla birlikte seçilen oyunun hemen altında yer alan oynanma süresi, ilerlemeler ve başarımlar gibi bilgiler de bu arayüzü kullanışlı yapan detaylardan bazıları.

PlayStation 4 arayüzünün aksine bu tasarımda oyunu seçmek, doğrudan oyunu başlatmayacak. Bunun yerine oyuna dair başarımlar, etkinlikler, arkadaşlar ve mağaza gibi ögelerin daha detaylı bilgileri bu ekranda yer alacak. Oyunu başlatmak içinse ‘X’ tuşuna basılı tutmak yeterli olacak.

Kısaca özetlememiz gerekirse hayran yapımı bu arayüzün oldukça zarif ve kullanıcı dostu olduğunu söyleyebiliriz. Elbette Sony’nin PlayStation 5 için nasıl bir arayüz tasarladığını henüz bilmiyoruz. Bu sorunun cevabını almak içinse en azından 2020’nin sonlarını beklememiz gerekiyor. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.