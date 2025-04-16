PlayStation Plus Fiyatlarına Dev Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

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Sony, mevcut PlayStation Plus abonelerine gönderdiği mailde PlayStation Plus fiyatlarının zamlandığını açıkladı.

En son geçtiğimiz yıllarda zamlanan Sony'nin popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus'a dev zam geldi.

Sony'nin mevcut PlayStation Plus abonelerine gönderdiği mail üzerinden ortaya çıkan gelişmeyle birlikte yeni zamlı fiyatlar yürürlüğe girdi.

12 aylık Deluxe paketi 4.266 TL'ye yükseldi

Sony, en çok tercih edilen ve mevcut fiyatı 2.740 TL olan 12 aylık Deluxe paketinin yeni fiyatını 4.266 TL'ye yükseldi. Bu da tam %55,69 zamma tekabül ediyor.

12 aylık Extra paketi ise 2.340 TL'den 3.645 TL'ye yükseldi. Bu pakette de %55,76'lık zam söz konusu.

Zamlı PlayStation Plus fiyatları

Paket Mevcut Fiyat Yeni Fiyat
1 Aylık Essential 175 TL 270 TL
3 Aylık Essential 440 TL 710 TL
12 Aylık Essential 1.400 TL 2.160 TL
1 Aylık Extra 260 TL 405 TL
3 Aylık Extra 720 TL 1.148 TL
12 Aylık Extra 2.340 TL 3.645 TL
1 Aylık Deluxe 305 TL 474 TL
3 Aylık Deluxe 830 TL 1.354 TL
12 Aylık Deluxe 2.740 TL 4.266 TL

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