Sony, mevcut PlayStation Plus abonelerine gönderdiği mailde PlayStation Plus fiyatlarının zamlandığını açıkladı.

En son geçtiğimiz yıllarda zamlanan Sony'nin popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus'a dev zam geldi.

Sony'nin mevcut PlayStation Plus abonelerine gönderdiği mail üzerinden ortaya çıkan gelişmeyle birlikte yeni zamlı fiyatlar yürürlüğe girdi.

12 aylık Deluxe paketi 4.266 TL'ye yükseldi

Sony, en çok tercih edilen ve mevcut fiyatı 2.740 TL olan 12 aylık Deluxe paketinin yeni fiyatını 4.266 TL'ye yükseldi. Bu da tam %55,69 zamma tekabül ediyor.

12 aylık Extra paketi ise 2.340 TL'den 3.645 TL'ye yükseldi. Bu pakette de %55,76'lık zam söz konusu.

Zamlı PlayStation Plus fiyatları