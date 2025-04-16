En son geçtiğimiz yıllarda zamlanan Sony'nin popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus'a dev zam geldi.
Sony'nin mevcut PlayStation Plus abonelerine gönderdiği mail üzerinden ortaya çıkan gelişmeyle birlikte yeni zamlı fiyatlar yürürlüğe girdi.
12 aylık Deluxe paketi 4.266 TL'ye yükseldi
Sony, en çok tercih edilen ve mevcut fiyatı 2.740 TL olan 12 aylık Deluxe paketinin yeni fiyatını 4.266 TL'ye yükseldi. Bu da tam %55,69 zamma tekabül ediyor.
12 aylık Extra paketi ise 2.340 TL'den 3.645 TL'ye yükseldi. Bu pakette de %55,76'lık zam söz konusu.
Zamlı PlayStation Plus fiyatları
|Paket
|Mevcut Fiyat
|Yeni Fiyat
|1 Aylık Essential
|175 TL
|270 TL
|3 Aylık Essential
|440 TL
|710 TL
|12 Aylık Essential
|1.400 TL
|2.160 TL
|1 Aylık Extra
|260 TL
|405 TL
|3 Aylık Extra
|720 TL
|1.148 TL
|12 Aylık Extra
|2.340 TL
|3.645 TL
|1 Aylık Deluxe
|305 TL
|474 TL
|3 Aylık Deluxe
|830 TL
|1.354 TL
|12 Aylık Deluxe
|2.740 TL
|4.266 TL