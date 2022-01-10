Akaki Kuumeri isimli bir YouTuber, PlayStation 5 kolu için bir aparat üretti. Bu aparat sayesinde iki elini birden kullanamayan bireyler, tek elle kolu kontrol edebilecek ve PlayStation 5 deneyimini yaşayabilecekler. Gelin Kuumeri’nin bu aparatı nasıl ürettiğini anlattığı videoya beraber göz atalım.

Akaki Kuumeri isimli bir YouTuber, çok düşünceli olarak nitelendirebileceğimiz yepyeni bir konsept tasarıma kendi başına imza attı. Özellikle bir elini kullanamayan insanlar için çok yarar sağlayacak olan bu konsept çalışması, bir PlayStation 5 kolu üzerinde yapılmış.

YouTuber, yaptığı tasarımda PlayStation 5 kolunu tek elle kullanabileceğiniz bir aparat üretmiş. Kuumeri’nin tasarımını herkesin indirebileceği bir şekilde paylaştığı ve ürettiği aparatın detaylarına gelin birlikte bir göz atalım.

PlayStation 5 kolunu tek elle kullanmanıza yarayan aparat, 3 boyutlu yazıcı ile üretildi

Kuumeri’nin bir yarışma için tasarladığı bu PlayStation 5’i tek elle kullanmaya yarayan aparat bir 3 boyutlu yazıcı ile üretildi. Aparatın tasarımı sayesinde sol ok tuşlarını, L2 ve L1 tuşlarını ve sol analoğu sadece sağ elinizi kullanarak da kontrol edebiliyorsunuz. Ek bir geçirmeli mekanizma sayesinde de kolun dokunmatik kısmına erişebiliyorsunuz.

Bu sayede sadece tek elini kullanabilen bireyler de PlayStation 5 deneyimini rahatça yaşayabiliyor. Kuumeri’nin tasarımı, PrusaPrinters isimli bir 3 boyutlu yazıcı firmasının ‘Snap-On Controller Mods’ isimli bir yarışması için hazırlanmış ve 124 tasarımdan sadece bir tanesi. Diğer tasarımlara da buradan göz atabilirsiniz.

Sony'nin bu konuda sessiz kalması ve bu gibi yararlı şeylere odaklanmak yerine yeni bir VR gözlüğüne odaklanması biraz üzücü bir durum. Bunun gibi adaptörler ve çevre birimleri, oyunlarda herkes için erişilebilirlik sağlaması adına ileriye dönük çok büyük bir adım. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.