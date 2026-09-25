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Google'dan Apple'a Katlanabilir iPhone Göndermesi: "Geleceği Genellikle İlk Olarak Android'de Görürsünüz"

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Apple'ın katlanabilir iPhone'la sahneye çıkması, Google'ın Android Ekosistemi Başkanı Sameer Samat'ın da diline dolandı. Samat, Apple'ın bu pazara girmesinden memnun olduğunu söylerken Android'in katlanabilir telefonlarla çok daha önce tanıştığını da laf arasında hatırlattı.

Google'dan Apple'a Katlanabilir iPhone Göndermesi: "Geleceği Genellikle İlk Olarak Android'de Görürsünüz"
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Apple sonunda katlanabilir iPhone'u çıkardı. Android Ekosistemi Başkanı Sameer Samat'a da doğal olarak bunu sordular. Samat'ın cevabı ise “Bu işin ehli biziz” havasında oldu.

Bilindiği üzere Android tarafı, katlanabilir telefonlarla Apple'dan çok daha önce tanıştı. Kendisi de Galaxy Z Fold 8 kullanıyor ve telefonu özellikle üretkenlik için tercih ettiğini söylüyor.

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Google'dan Apple'a Katlanabilir iPhone Göndermesi: "Geleceği Genellikle İlk Olarak Android'de Görürsünüz"
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"Daha fazla insanın bunu keşfetmesi güzel"

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Samat, Apple'ın katlanabilir telefon pazarına girmesinden rahatsız değil. Aksine, daha fazla kişinin bu cihazlarla tanışmasının katlanabilir telefonlara olan ilgiyi artıracağını düşünüyor. Ancak hemen ardından taşı gediğine koyarak “Geleceği genellikle ilk olarak Android'de görürsünüz.” dedi.

Samsung ilk Galaxy Fold'u 2019'da piyasaya sürmüştü. Apple'ın katlanabilir iPhone için yıllarca beklemiş olması da Android tarafına “Biz bu işi çoktan biliyoruz.” deme fırsatı veriyor.

Apple'ın gelişi uygulamaları da değiştirebilir

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Katlanabilir telefon açıldığında yalnızca ekran büyümüyor. Uygulamaları yan yana kullanmak, aynı uygulamanın iki farklı bölümünü tek ekranda görmek mümkün. Dolayısıyla geliştiricilerin de uygulamalarını bu düzene göre elden geçirmesi gerekiyor.

Apple'ın milyonlarca kullanıcısıyla bu pazara girmesi, geliştiricilerin katlanabilir ekranlara daha fazla ilgi göstermesini sağlayabilir. Neticede daha çok uygulama bu ekranlara uyum sağladıkça, bundan Android kullanıcıları da faydalanacak.

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