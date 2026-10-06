Hangisi Sana Daha Uygun: Casper Excalibur G915 mi Casper Excalibur G920 mi?

Bütçene göre, sınırları zorlayan üstün performans arasında seçim yapmanı kolaylaştıracak kapsamlı Excalibur rehberi.

Son Güncelleme: 2 Ekim 2026

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Oyun dünyasında ya da yoğun çalışma temposunda ihtiyaçların ne olursa olsun, doğru cihazı bulmak işin en zor kısmı olabiliyor. Casper Excalibur ailesinin iki güçlü modeli olan Excalibur G915 ve Excalibur G920, tamamen farklı kullanıcı profillerine odaklanıyor. Biri alüminyum kasası ve hafifliğiyle okul ile ev arasında mekik dokuyanları hedeflerken, diğeri masaüstü performansını dizüstüne taşıyarak rekabeti zirvede yaşamak isteyenlere hitap ediyor. İhtiyacına en uygun Excalibur modelini bulmak için detaylara birlikte bakalım.

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Hangi bütçeye hangisi uygun? Excalibur G915 vs Excalibur G920

Bütçesine uygun taşınabilir oyun bilgisayarı arayanlar için Casper Excalibur G915, masaüstü performansını her yere taşımak isteyenler için ise Casper Excalibur G920 öne çıkıyor. Casper Excalibur G915 modeli 76.195 TL'den başlayan fiyatlarla daha erişilebilir bir seçenek sunuyor. Bütçeni yormadan 16 inçlik geniş ekranda oyun oynayabilirsin çünkü 165 Hz yenileme hızı ve %100 sRGB renk doygunluğu tatmin edici bir görsel kalite sağlıyor. Öte yandan, fiyat beklentisini esnetebilenler için 202.416 TL'den başlayan Casper Excalibur G920, NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartları ve Intel 14. Nesil Core i9-14900HX işlemcisiyle yüksek bir güç sunuyor.

Öğrenciler için hem oyun hem ders bilgisayarı

Okulda ders çalışıp yurtta rahatça oyun oynamak isteyen öğrenciler için Casper Excalibur G915 hedefe yönelik bir cihazdır. Yalnızca 2.3 kg ağırlığı ve 20.5 mm inceliği sayesinde bu Excalibur modelini sırt çantanda rahatça taşıyabilirsin. 80Whr kapasiteli bataryası uzun saatler kullanım sunuyor çünkü okul ile yurt arasında sürekli priz arama derdini azaltacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca Excalibur G915'in alüminyum kasası, kampüs hayatının getirdiği hareketliliğe karşı dayanıklı bir yapı oluşturuyor.

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Fiyat/performans dengesine göre en iyi oyun bilgisayarları

Fiyat performans oranı arayanlar için Excalibur G915, ödediğin ücrete karşılık güncel oyunları açabilen ve günlük işleri hızla halledebilen işlevsel bir modeldir. Excalibur G915, Thunderbolt 4 portu ile 40Gb/s'ye varan hızlı veri aktarımı sağlıyor ve Panther Lake mimarili yapay zeka destekli işlemcileriyle (Core Ultra 7 356H konfigüsayonu için, 90 TOPS'a kadar) arka plan işlemlerini akıcı şekilde yönetiyor. Cihazdaki anti-ghosting özellikli RGB klavye tuş kombinasyonlarını eksiksiz algılıyor çünkü aynı anda birden fazla komut vermek rekabetçi oyunlarda büyük avantaj yaratıyor.

Orta ayarda en iyi performans veren oyun bilgisayarları

Orta ve üst düzey grafik ayarlarında akıcı performans arayanlar için Excalibur G915 ideal bir donanım sağlarken, Excalibur G920 ise en üst segment grafik deneyimi vadediyor. Excalibur G920'nin 175W değerindeki RTX 5090 veya RTX 5080 donanımları, sana grafik sınırlarını zorlama imkanı verirken; Excalibur G915'teki RTX 5070 veya RTX 5060 seçenekleri dengeli bir oyun kalitesi sunar. Excalibur G920 ayrıca 300 Hz yenileme hızı ve 500 NIT parlaklık değerine sahip ekranıyla görsel detayları belirginleştiriyor.

Öğrenciyim, beni 5 yıl idare edecek bir bilgisayar arıyorum. Hangi modellere bakmalıyım?

Uzun yıllar boyunca donanım güncellemelerine ihtiyaç duymadan kullanabileceğin bir cihaz arıyorsan, en güncel bileşenleri barındıran Casper Excalibur G920 modeline yönelmelisin. Intel 14. Nesil i9-14900HX işlemcisi ve 5600 MHz DDR5 bellek teknolojisi ile gelecekteki oyun beklentilerini karşılayabilirsin. Excalibur G920 modeli, termoplastik alaşımlı gövdesi sayesinde darbelere karşı sağlam kalıyor çünkü bu malzeme ısıl etkilere ve fiziksel zorlanmalara karşı direnç gösteriyor. İki Excalibur cihazı da 2 adet M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD desteğiyle geldiği için ilerleyen yıllarda depolama alanını kolayca artırabilirsin.

Casper Excalibur G915 ve Excalibur G920 Karşılaştırması

Özellik Casper Excalibur G915 Casper Excalibur G920 Başlangıç Fiyatı 76.195 TL 202.416 TL İşlemci Series 3 Intel Core Ultra 7 356H / Series 2 Intel Core 7 240H / 13. Nesil Core i7 Intel 14. Nesil Core i9-14900HX Ekran Kartı NVIDIA GeForce RTX 5070 / RTX 5060 NVIDIA GeForce RTX 5090 / RTX 5080 / RTX 5070Ti Ekran Özellikleri 16" 165Hz QHD/FHD, 350 NIT parlaklık 16" QHD LCD 300 Hz, 500 NIT parlaklık Ağırlık ve İncelik 2.3 kg / 20.5 mm 2,5 kg // 27,9 mm Kasa Malzemesi Alüminyum Alaşım Termoplastik Alaşım Batarya 80Whr Belirtilmemiş RAM Desteği DDR5 4800 MHz (Maksimum 64GB) DDR5 5600 MHz (Maksimum 64GB)

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G920 ile aynı anda kaç monitör kullanabilirim? Casper Excalibur G920 modeli aynı anda 3 monitör desteği sunarak geniş bir çalışma ve oyun alanı yaratıyor.

Excalibur G915 taşıma açısından pratik mi? Casper Excalibur G915, 2.3 kg ağırlığı ve 20.5 mm inceliğiyle sırt çantanda rahatça taşınabilecek ölçülerde tasarlanmıştır.

Oyunlarda gecikme yaşamamak için Excalibur G920'nin ekran hızı yeterli mi? Evet, Casper Excalibur G920 modelindeki 300 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sayesinde hareketli anlarda oldukça akıcı bir deneyim elde edersin.

Her iki modelde de klavye aydınlatması var mı? Evet, Excalibur G915 modelinde 4 bölgeli RGB aydınlatmalı klavye yer alırken, Excalibur G920 modelinde 65.026 renk seçeneği sunan kişiselleştirilebilir RGB klavye bulunuyor.

Excalibur bilgisayarlarda MUX Switch özelliği mevcut mu? Hem Casper Excalibur G920 hem de Excalibur G915 modellerinde, dahili ve harici grafik kartları arasında hızlı geçiş yapmayı sağlayan MUX Switch teknolojisi yer alıyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer bilgisayarı sadece ofis programları, e-postalar veya basit dizi izleme gibi gündelik işlemler için kullanacaksan, bu iki Casper Excalibur oyun bilgisayarı senin için fazla donanımlı ve maliyetli olabilir. Özellikle Excalibur G920'nin yoğun güç tüketen donanımları, prize bağlanmadan gün boyu kafede veya okulda çalışmak isteyen sürekli hareket halindeki kullanıcılar için pil ömrü ve taşınabilirlik açısından pratik olmayabilir.

Taşıma ve günlük kullanım önceliğinde Excalibur G915; daha yüksek grafik performansı ve bütçe esnekliğinde Excalibur G920 değerlendirilebilir. Son karar seçilen konfigürasyona bağlıdır.