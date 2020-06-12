PS5 Oyunu Pragmata, Beyin Yakan Fragmanıyla Duyuruldu

PlayStation 5 etkinliğinin en dikkat çeken oyunlarından biri olan Pragmata, beyin yakan bir fragmanla karşımıza çıktı. Capcom'un yeni oyunu şimdiye kadarki en farklı hikayelerden birini sunmaya hazırlanıyor.

Capcom tarafından geliştirilen Pragmata, PlayStation 5 etkinliğinde gösterilen en çarpıcı fragmanlardan biriyle duyuruldu. Koruyucu bir astronot, robot bir kız ve hologram bir kediyi bir araya getiren fragman, oldukça ilginç bir uzay macerasına işaret ediyor.

Pragmata, temelde eski Yunanca bir kelime ve "aklın ötesinde gerçeklikler, kuramsal varlıklar" anlamına geliyor. Aslında kelime anlamı olarak, Capcom'un bilim kurgu dünyasını ve dünyada olan olayları açıklamak için kesinlikle doğru bir seçim. Gezegenler arası bir oyun olacak gibi görünen Pragmata'da Dünya'da gerçekleşen bir sıra dışı bir olay astronotu, kızı ve kediyi başka bir gezegene taşıyor.

Pragmata, grafikleri, karakterleri ve tuhaf hikayesiyle dikkat çekiyor

Pragmata, mistik hikayesinin yanı sıra PS5'in başarabileceği türden göz alıcı grafikleri ile de dikkat çekiyor. Fragmanda tamamen insanlardan yoksun bir şehir gösteriliyor. Astronot, tarayıcı gibi görünen bir araç kullanarak küçük bir kızın ve kedisinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Kedi bir tür hologram gibi görünse de, kızın fiziksel bir formu var ve astronotun onunla etkileşime girmesini istiyor.

Karakterlere yapılan ilk bakışın ardından Dünya'ya düşen uydu benzeri devasa bir cihazla yerçekimi ortadan kalkıyor. Astronot, her şeyin yükselmesiyle birlikte robotik kızı kurtarmaya çalışıyor. Kız, astronotun üzerindeki donanımı kontrol edebiliyor gibi görünüyor ancak ikili yine de uzay boşluğuna doğru sürükleniyor ve sonunda başka bir gezegenden Dünya'ya bakıyorlar.

Pragmata, PS5 etkinliğinde popüler korku serisi Resident Evil'ın yeni oyunu olan Resident Evil Village ile birlikte sergilenen ikinci Capcom oyunu oldu. Capcom gelecek nesilde korku ve gerilimi ikiye katlamaya hazırlanıyor. Fragmanda da belirtildiği gibi oyun, 2022 yılında PS5'e gelecek.

Pragmata fragman