Oyun dünyasının en güvenilir sızıntı kaynaklarından bilbil-kun PlayStation 5 Pro'nun tasarımını ve ne zaman tanıtılacağını paylaştı.

Sony, PlayStation 5’i 2020 yılında tanıtmıştı. 4 yıl civarı bir sürenin geçmesinin ardından Pro modelin geleceğine dair söylentiler dolaşıyordu. Hatta çok yakında tanıtılabileceği iddiaları vardı.

PS5 Pro için meraklı bekleyiş sürerken bugün önemli bir gelişme yaşandı. Oyun dünyasının en güvenilir sızıntı kaynaklarından olan bilbil-kun, dealabs.com üzerinden paylaştığı yazısında PS5 Pro’nun konsept tasarımını ve ne zaman tanıtılacağını bizlerle buluşturdu.

İddiaya göre PS5 Pro böyle gözükecek

bilbil-kun’un edindiği bilgilerden oluşturduğu konsept görsele baktığımızda, PS5 Pro’nun şu an piyasada olan PS5 Slim’e benzer bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Ancak biraz daha kalın olacak. Standart PS5’ten en büyük farkı, orta tarafına yerleştirilen üçlü çizgiler olacak gibi. Tabii ki performans konusunda da çok daha güçlü olacak.

Bunun dışında iki USB-C portu ve güç tuşunun önde yer alacağı gibi bilgiler de eklenmiş. Ayrıca kontrolcüsü konusunda da bir değişiklik yok. Yani direkt olarak PS5 kumandası DualSense ile gelecek.

Son olarak sızıntıda cihazın sadece dijital versiyon olarak geleceği de öne sürülüyor. Yani diskli bir model görmeme ihtimalimiz var. Tabii çıkarılabilir disk sürücüsüyle gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz. Sadece dijital yapma nedeninin ise Sony’nin masrafları azaltmak istediği olduğu söyleniyor.

PS5 Pro, eylül ortasına kadar tanıtılacak

bilbil-kun, herkesin aklındaki soruyu da yanıtlamış. İddiasına göre Sony, PlayStation Pro’yu eylülün ilk yarısında bizlerle buluşturacak. Zaten çok yakında gelmesi bekleniyordu. Bu yüzden bu tarih pek şaşırtıcı değil. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu iddiaların doğru olup olmayacağını göreceğiz.

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