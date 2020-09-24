Geçtiğimiz nisan ayında hayatımıza giren ve oyun konsollarına ek yüzde 50 vergi getiren ek ithalat vergilerinin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Söz konusu ek ithalat vergisi, oyun konsollarının yanı sıra pek çok sektörden ürünü etkiliyor.

18 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren ve başta oyun konsolları olmak üzere pek çok farklı sektörden ürüne ek ithalat vergileri getiren geçici kanun maddesinin süresi, normal şartlarda 30 Eylül tarihinde sona eriyordu.

Ancak bugün itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı kararıyla oyun konsolları, bazı teknolojik ürünler, tekstil ürünleri ve daha pek çok ürüne yüzde 5 ila yüzde 50 arasında ek ithalat vergisi getiren kanun maddesinin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Oyun konsolları, yıl sonuna kadar yüzde 50 ek vergiyle satılmaya devam edilecek

Pek çok noktada karantina önlemleri uygulanması nedeniyle oyun konsollarına büyük talebin bulunduğu bir dönemde karşımıza çıkan ek ithalat vergisi, konsol fiyatlarının bir anda neredeyse ikiye katlanmasına neden olmuştu.

Pek çok oyunsever, yeni bir oyun konsolu almak için söz konusu ek ithalat vergi oranının yüzde 50’den yüzde 20’ye düşeceği ekim ayını bekliyordu. Ancak Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karar, oyuncuların vergi indirimi için üç ay daha beklemesi gerekeceğini gösteriyor.

Nisan ayı itibarıyla hayatımıza dahil olan ek ithalat vergileri; kauçuk iplikler, plastik plaka / levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makineleri, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları ve aksam parçaları, hidrolik presler, oyun konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına mahsus eşyalara ek ithalat vergisi getiriyordu.