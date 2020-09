Xbox Series X Yerine Yanlışlıkla Xbox One X Satın Alındı

Amazon üzerinden ön siparişe açılan Xbox Series X'ler garip bir karışıklığa neden oldu. Oyuncular, Xbox Series X'i satın almaya çalışırken Xbox One X satın almış gibi görünüyorlar. Çünkü Amazon listelemelerinde Amazon One X'e gönderilen ilgi, 1 saat içinde yüzde 747 yükselmiş durumda.

Microsoft, dün itibarıyla yeni oyun konsolu Xbox Series X ve Xbox Series S'i ön siparişe açtı. Ancak şirketin isimlendirme konusunda yaptığı tercihler, ön sipariş sisteminin allak bullak olmasına neden olmuş gibi görünüyor. Pek çok oyunsever, isim benzerliği nedeniyle Amazon üzerinden yanlış konsolu sipariş verdi.

Bildiğiniz üzere Microsoft, oyun konsolları için birbirlerine çok yakın isimler tercih ediyor. Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X, Xbox One S gibi isimler, bunun en net göstergesi. İşte dün de Xbox Series X'i ön sipariş vermek isteyen oyunseverler, bu yakın isimlendirmelerin kurbanı oldular. Amazon listelemelerinde Xbox Series X'in hemen altında çıkan Xbox One X, adeta görüntüleme patlaması yaşıyor.

Xbox One X'in Amazon'da sadece 1 saatte gördüğü ilgi, yüzde 747 yükseldi

Eğer Amazon'un internet sitesine erişip Xbox Series X için arama yaparsanız, ilk başta Xbox Series X'i bunun hemen altında da Xbox One X'i görüyor olacaksınız. Üstelik her iki ürün için de aynı görseller tercih edilmiş. Kullanıcılar, siyah renkli konsolları görüyorlar. Hal böyle olunca da pek çok oyunsever, Xbox Series X için heyecanla ön sipariş vermeye çalışırken, yanlış konsolu satın almış gibi görünüyor. Çünkü Amazon listelemelerinde yüzde 747'lik bir ilgi artışı, kolay kolay görülmüş bir şey değil.

E-ticaret platformlarında yapılan satın alma işlemleri, kolaylıkla iptal ya da iade edilebiliyor. Haliyle Xbox Series X yerine Xbox One X satın almış olan oyuncular, siparişlerini şu an bile iptal edebilirler. Ancak oyuncuların Xbox Series X'in peşine düşmüşken Xbox One X'in bu denli ilgi görmeye başlamış olması, Microsoft'un konsolları için uyguladığı isimlendirme politikasını tartışmaya açtı.

Xbox One X'ler yanlışlıkla botlar tarafından satın alınmış olabilir

Microsoft'un isim politikası oyuncuların kafasının karışmasına yol açmış olsa da bu karışıklık, oyuncular için bir avantaj sağlayabilir. Çünkü son dönemlerde, kar amacı güden karaborsacılar alışveriş botları kullanmaya başladılar. İşte bu botlar, bir ürünün satın alma işlemini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Eğer bu botları kullanan art niyetli kişiler Xbox Series X yerine Xbox One X satın aldılarsa, bu durum en çok oyuncuların işine gelecektir. Ancak yine de Xbox Series X'e sahip olmak isteyen oyuncuların elini çabuk tutmaları gerekiyor.