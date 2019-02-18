ePttAVM'de sadece Ankara için yapılan satışlar, en sonunda İstanbul için de kullanılabilir hale geldi.

Yaklaşık 1 hafta önce ePttAVM üzerinden başlayan sebze ve meyve satışları sancılı bir sürece sebep olmuştu. Kargo fiyatlarının değişken olması ve ürünlerin Ankara dışında hiçbir yerden sipariş sipariş verilemiyor olması sonrasında kullanıcılar bu duruma biraz içerlemişti.

Ancak gelen son güncelleme ile ePttAVM'de artık İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da sipariş vereibiliyor. Ürünlerde yer alan, "Satışlarımız sadece Ankara için geçerlidir." şeklindeki ibare de kaldırıldı.

ePttAvm.com üzerinden verilen siparişlerde tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verilebiliyor. 14.00'a kadar verilen siparişler aynı gün teslim ediliyor. Tanzim satışta biber çeşitleri 6 TL, patlıcan 4.5 TL, salatalık 4 TL ve domates 3 TL üzerinden satılıyor.

Siz de ürünleri incelemek veya sipariş vermek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.